До 100 тисяч росіян: полковник запасу вказав на загрозу для ЗСУ біля Покровська

Ворог посилює тиск у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Якщо рахувати, беручи до уваги армійські тили до Селидового й Донецька, то загалом росіяни зібрали резервів чисельністю понад 100 тисяч осіб. Та друга хвиля резервів, яка підійшла з настанням осені, зараз вступає у бої.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши на тому, що тиск з боку противника дійсно потужний.

Що відбувається в Покровсько-Мирноградській агломерації?

Російські війська мають на меті розширити сухопутний коридор, захопити частину Запорізької області, південно-східну частину Дніпропетровської, західну частину Донецької. Військовий експерт зазначив, що дії росіян щодо накопичення резервів були відомі українській розвідці. Він припускає, що було докладено недостатньо зусиль з забезпечення щільності військ та вогню.

"Тому дали змогу росіянам перевалити через трасу Покровськ – Мирноград – Костянтинівка. А це вже дало можливість їм спробувати оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Частина російських військ декілька тижнів тому сунулась в бік Добропілля. Там їх успішно перехопили, стиснули з флангів і добивають наші війська", – озвучив Світан.

А от над двома умовними клешнями, які утворилися в районі Покровська, зі слів полковника запасу ЗСУ, досі ніхто серйозно не працює. Він розповів, що противник взяв під контроль Удачне і Котлине (залізнична гілка на Покровськ). Подальший рух на північ дав їм змогу вийти на трасу, яка простягається з Павлограда. Там окупанти встановили свій триколор, але провисів він недовго, за годину його знищили.

"Росіяни здійснюють рух вздовж залізниці, до центра Покровська. Там зараз зосереджено більше ніж 200 тисяч особового складу ворога, особливо південніше залізниці. Така ж картина і по Мирнограду, росіяни підійшли до меж міста, намагаються зайти туди. А з півночі вони просочуються між Родинським і Мирноградом. Пробують повністю оточити Покровсько-Мирноградську ділянку", – розповів Світан.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Загроза для ЗСУ: як слід діяти?

Військовий експерт вважає, що у ЗСУ досі є можливість взяти ворога за прикладом як це було у Добропіллі (тоді присікли наступальні операції росіян) у клешні з обох боків і роздробити ці підрозділи. Світан наголосив, що можливо це не робиться зараз через нестачу резервів.

Хоча є можливість поставити у стрій силовиків, зняти з них бронь. Ними можна було б поповнити корпуси. Така можливість є. Якщо таке рішення ухвалять, тоді можна буде утримати агломерацію, відновити певні позиції, взявши у полон або знищивши велику кількість російських солдатів,

– підсумував Світан.

Він переконаний, що якщо цього не зробити, то треба буде ухвалювати рішення про виведення з певних ділянок українських частин, які можуть опинитися в оперативному оточенні. Доведеться тоді перебудувати лінію оборони в межах Покровська (за прикладом Вовчанська), утримувати не саме місто, куди вже просочилися росіяни, а його рубежі.

