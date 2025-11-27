Шалена кількість росіян: що відбувається в Покровську просто зараз

Військове командування Росії відправило на Покровський напрямок значну частину своїх сил. Окупанти намагаються досягти там успіхів, проте українським захисникам вдається давати відсіч.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Сили оборони не отримували завдань відступати із Покровська. Він підкреслив, що є чітке усвідомлення того, що це місто важливе для України, але воно також є важливим і для росіян.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Денис Попович зазначив, що Україна обороняє свої позиції вздовж залізниці з північної частини, а росіяни мають позиції вздовж південної. Там тривають бої.

За офіційними даними, ми чули, що нам вдалося прорватися в центр міста, а за неофіційними, була інформація, що там, зокрема на залізничному вокзалі зафіксована присутність російських військ. Це свідчить про те, що ситуація є мінливою і тривають бої,

– сказав він.

Військовий оглядач наголосив, що зараз немає сенсу робити будь-які прогнози щодо можливої втрати Покровська.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Противник на Покровському напрямку зосередив приблизно 170 тисяч особового складу. Це дуже велике угруповання, можливо, найбільше з усіх.

Такі дії окупантів, ймовірно, не вказують на їхнє прагнення досягти миру, адже останнім часом дискусії щодо цього почастішали.

Бої на Покровському напрямку: останні новини