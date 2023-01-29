За Вугледар тривають запеклі бої: чому окупанти прагнуть взяти це місто
Ситуація довкола Вугледара залишається напруженою. Росіяни продовжують кидати туди свої елітні війська, тому що населений пункт є дуже важливим для них.
На щастя, захопити місто ворогу поки не вдається. Зараз усі атаки фактично відбиті, хоча продовжуються запеклі бої за місто. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.
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Для чого противнику Вугледар
За словами Поповича, якщо росіяни візьмуть Вугледар, для них відкриється прямий шлях на Мар'їнку. Достатньо подивитися на мапу, щоб в цьому пересвідчитися. "Там є пряма дорога. У випадку просування на Мар'їнку вони можуть загрожувати усьому укріпленому району, який утримує Донбаську дорогу", – зауважує військовий оглядач.
Північніше розташований Бахмут, а південніше – Вугледар. Так, наголошує Попович, ми можемо опинитися у дуже серйозному становищі, і доведеться докласти чимало зусиль, аби відстояти цей район.
Чи можуть окупанти розраховувати на успіх
- Наприкінці січня загарбники відновили наступальні дії поблизу Вугледара. Місто є стратегічно важливим для ЗСУ, адже воно може стати плацдармом для подальшого просування українського війська. Окупанти розуміють це та намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу.
- Активні наземні наступальні дії окупанти відновили перед ймовірним новим масштабним наступом на Донбасі. Ще наприкінці 2022 року начальник генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на захопленні цього регіону.
- Метою таких атак на Вугледар, а також населені пункти Донецької та Запорізької областей, може бути розосередження українських військових та створення умов для наступу Росії на заході Луганської області. Наразі ж російські війська ведуть широкомасштабну наступальну операцію на Бахмутському напрямку, та оборонну – на лінії Сватове – Кремінна.
- Цікаво, що окупанти уже раніше намагалися проводити активні наступальні дії в районі Вугледара. Однак їхні спроби наприкінці жовтня 2022 року виявилися безрезультатними. На початку ж 2023 року вони можуть планувати просування зі своїх позицій до кордонів Донецької області. При цьому – по кількох незалежних напрямках просування.
- В ISW припускають, що загарбники хочуть провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане захоплення кордонів Донецької та Луганської областей. За оцінкою експертів, така операція вимагатиме від 6 до 12 місяців кампанії. Однак аналітики сумніваються, що втілення такого задуму взагалі можливе.