За Угледар продолжаются ожесточенные бои: почему оккупанты стремятся взять этот город

Ситуация вокруг Угледара остается напряженной. Россияне продолжают бросать туда свои элитные войска, потому что населенный пункт очень важен для них.

К счастью, захватить город врагу пока не удается. Сейчас все атаки фактически отражены, хотя продолжаются ожесточенные бои за город. Об этом 24 Канала сказал военный обозреватель Денис Попович.

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Для чего противнику Угледар

По словам Поповича, если россияне примут Угледар, для них откроется прямой путь на Марьинку. Достаточно посмотреть на карту, чтобы в этом убедиться. "Там есть прямая дорога. В случае продвижения на Марьинку они могут угрожать всему укрепленному району, который удерживает Донбасскую дорогу", – отмечает военный обозреватель.

Севернее расположен Бахмут, а южнее – Угледар. Так, отмечает Попович, мы можем оказаться в очень серьезном положении, и придется приложить немало усилий, чтобы отстоять этот район.

Могут оккупанты рассчитывать на успех