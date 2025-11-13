Брала участь у схемі на розкрадання в Енергоатомі: суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній

Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній. Вона є учасницею схеми розкрадання коштів в Енергоатомі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію судового засідання у ВАКС.

Що відомо про запобіжний захід для Зоріної?

Слухання у справі почалося ще пізно ввечері 12 листопада та продовжилося о девʼятій ранку 13 листопада. Сторона обвинувачення просила для Людмили Зоріної тримання під вартою, оскільки вважає, що є ризики впливу на свідків, вчинення інших правопорушень, ризик спотворення доказів та їх знищення.

Зрештою Вищий антикорупційний суд вирішив помістити підприємицю під варту на 60 днів із заставою в 12 мільйонів гривень.

У САП зазначили, що у разі внесення застави на підозрювану будуть покладені такі процесуальні обов'язки:

прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Варто зазначити, що під час обшуків у Зоріної виявили понад 105 тисяч доларів, що є в рази більшим за офіційний дохід. Прокурори просили заставу у 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Самій підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. За версією слідства, вона була працівницею так званого "бек-офісу".

