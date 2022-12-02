Бронювання працівника під час мобілізації: все, що потрібно знати

Згідно з українським законодавством, військовозобов'язані можуть бути заброньовані від служби. Це можливо, якщо вони працюють в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, які підлягають під певні чітко визначені умови.

Зокрема, мовиться про мобілізаційне завдання або ж установи, критично важливі для економіки або життєдіяльності населення, інформує 24 канал. Відповідна процедура прописана у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Як відбувається бронювання мобілізованого

Згідно з законом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановили мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для:

забезпечення функціонування зазначених органів;

а також – виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Цих військовозобов'язаних не приймають на службу у військовому резерві.

Бронюють працівників за порядком, який визначений 194 постановою Кабміну від 3 березня 2022 року про деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану. Згідно з нею:

орган державної влади чи інший держорган подає в Міністерство економіки погоджені з Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у певних сферах управління, галузях економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за формою, згідно з додатком 1 постанови в друкованій формі або в електронній формі. У документі має бути відповідне обґрунтування;

Мінекономіки узагальнює подані документи і протягом одного робочого дня ухвалює рішення;

його копію міністерство відправляє в Міноборони та в державний орган.

Важливо відзначити, що в Мінекономіки також зазначають термін відстрочки. Він не може становити понад 6 місяців.

Варто зауважити, що постанова діє щодо уповноважених банків, які залучають до роботи в умовах особливого періоду.

Хто вирішує, кого треба забронювати

Пропозиції про те, хто підлягає бронюванню, подають керівники підприємств, установ та організацій до органів державної влади. Також вони мають подати супровідний лист, у якому мають обґрунтувати необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб ЗСУ чи інших формувань та населення в час воєнного стану.

Відповідальність за те, що певні посади і професії військовозобов'язаних потрапили у списки потенційно заброньованих, несуть керівники зазначених органів, підприємств, установ та організацій, які й подали пропозиції.

Коли людина втрачає бронь

Бронювання анулюється, коли:

закінчується його строк дії;

завершується виконання чи скасовується завдання підприємству, установі чи організації щодо задоволення потреб ЗСУ чи інших військових формувань, населення;

ліквідовують орган державної влади чи інший державний орган, підприємство, установу чи організацію;

звільняють військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

Бронювання працівників: основне

На початку листопада Володимир Зеленський підписав закон про те, кого можуть бронювати. Зокрема, український лідер підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову.

Варто зауважити, що з 1 грудня почали діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних. Згідно з ними, розширився перелік людей, які підлягають бронюванню. Повний список можна переглянути за посиланням.

Проте розширять перелік можливостей для бронювання тільки тоді, коли уряд розробить і ухвалить окремий порядок, що визначатиме ці критерії. До того діятиме порядок, який визначає постанова Кабміну від 3 березня 2022 року.

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