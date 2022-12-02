Бронирование работника при мобилизации: все, что нужно знать

Согласно украинскому законодательству, военнообязанные могут быть забронированы от службы. Это возможно, если они работают в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, подлежащих определенным условиям.

В частности, речь идет о мобилизационной задаче или учреждениях, критически важных для экономики или жизнедеятельности населения, информирует 24 канал. Соответствующая процедура прописана в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Как происходит бронирование мобилизованного

Согласно закону, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установили мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для:

обеспечение функционирования указанных органов;

а также – выполнение мобилизационных задач (заказов).

Этих военнообязанных не принимают на службу в военном резерве.

Бронируют работников по порядку, определенному 194 постановлением Кабмина от 3 марта 2022 года о некоторых вопросах бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения. Согласно ей:

орган государственной власти или другой госорган представляет в Министерство экономики согласованные с Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в определенных сферах управления, отраслях экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях по форме, согласно приложению 1 постановления в печатной форме или в электронной форме. В документе должно быть соответствующее обоснование;

Минэкономики обобщает представленные документы и в течение одного рабочего дня принимает решение;

его копию министерство отправляет в Минобороны и государственный орган.

Важно отметить, что в Минэкономики также указывают сроки отсрочки. Он не может превышать 6 месяцев.

Следует отметить, что постановление действует в отношении уполномоченных банков, привлекаемых к работе в условиях особого периода.

Кто решает, кого нужно забронировать

Предложения о том, кто подлежит бронированию, представляют руководители предприятий, учреждений и организаций в органы государственной власти. Также они должны подать сопроводительное письмо, в котором обосновать необходимость предоставления отсрочки работникам для выполнения задач по удовлетворению потребностей ВСУ или других формирований и населения во время военного положения.

Ответственность за то, что определенные должности и профессии военнообязанных попали в списки потенциально забронированных, несут руководители указанных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые и подали предложения.

Когда человек теряет бронь

Бронирование аннулируется, когда:

истекает его срок действия;

завершается выполнение или отменяется задача предприятию, учреждению или организации по удовлетворению потребностей ВСУ или других военных формирований, населения;

ликвидируют орган государственной власти или другой государственный орган, предприятие, учреждение или организацию;

увольняют военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.

Бронирование работников: основное

В начале ноября Владимир Зеленский подписал закон о том, кого могут бронировать. В частности, украинский лидер поддержал инициативу Верховной Рады по определению условий, по которым можно забронировать человека от призыва.

Следует отметить, что с 1 декабря начали действовать новые правила бронирования военнообязанных. Согласно им, расширился перечень людей, подлежащих бронированию. Полный список можно просмотреть по ссылке.

Однако расширят перечень возможностей для бронирования только тогда, когда правительство разработает и примет отдельный порядок, определяющий эти критерии. До этого будет действовать порядок, который определяет постановление Кабмина от 3 марта 2022 года.

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