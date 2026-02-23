"Вибори для росіян не головне": Буданов пояснив, чого хоче ворог
- Кирило Буданов відповів на запитання журналістів.
- На диво, цього разу росіяни на переговорах не торкалися питання виборів.
Очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, яка позиція в росіян на перемовинах. Цікаво, що проведення виборів в Україні – не головна вимога ворога.
Попри те, що окупанти досить часто вимагають від Києва провести вибори. Про це повідомляє 24 Канал.
Чого хочуть росіяни?
За словами Кирила Буданова, як не дивно, росіяни на останньому раунді перемовин взагалі не торкалися питання виборів в Україні. А минулого разу – дуже побіжно.
Це території, ви зрозумійте. Території – це головне питання. Все інше – другорядне. І для них, і для, мабуть, всіх, мені так здається. "Віддайте нам Донбас" – це їхня позиція,
– пояснив глава ОП.
Інші заяви Буданова
Щодо вільної економічної зони є абсолютно різні позиції. Сторони обмінюються думками. Але очільник Офісу президента передав загальне враження, не говорячи про конкретні речі. "Правило дурного тону під час перемовин – виносити щось звідти. Загальне враження – будь ласка, конкретика – чекайте", – висловився він.
Над наступним обміном полоненими працюють. Є сподівання, що додому зможуть повернутися більше людей, ніж минулого разу.
На мирний процес Буданов дивиться "зі стриманим оптимізмом, але все рухається вперед". Але "політичний прогрес буде тоді, коли ми скажемо, що війна закінчена".