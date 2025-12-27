"Ми почали програвати": Буданов пояснив свою заяву про найбільшу помилку України під час війни
- Кирило Буданов назвав провал медійної кампанії щодо мобілізації найбільшою помилкою України у війні.
- Буданов зазначив, що Росія перевиконала свій план мобілізації на 2025 рік, набравши 403 тисячі осіб, і планує набрати 409 тисяч наступного року.
Керівник ГУР Кирило Буданов назвав мобілізацію найбільшою внутрішньою помилкою України у війні. За його словами, йдеться саме про інформаційний простір.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова для Суспільного.
У чому полягала помилка України?
Раніше Кирило Буданов заявив, що провал медійної кампанії щодо мобілізації став основною помилкою України. Згодом керівник ГУР пояснив свої слова.
Моя відповідь стосувалася інформаційного простору, боротьбу в якому ми в певний момент почали програвати,
– пояснив він.
За словами Буданова, це завдало шкоди процесу мобілізації й вже після цього потягнуло за собою інші питання.
В інтерв'ю керівник ГУР прокоментував також мобілізацію в Росії. Він зазначив, що країна-агресорка перевиконала свій план на 2025 рік і мобілізувала 403 тисячі людей. Окрім цього, відомо, що в наступному році Москва планує мобілізувати 409 тисяч осіб.
Інші заяви Буданова: коротко
Кирило Буданов заявив, що лютий – це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб "чогось досягти". За його словами, це пов'язано з військовою активністю, опалювальним сезоном та іншими чинниками.
Він зазначив, що наразі головним каменем спотикання у переговорному процесі є територіальні питання.
Керівник ГУР також заявив, що Росія ставить за мету протягом 2026 року захопити всю територію Донбасу та Запорізької області. За його словами, цілі росіян чітко окреслені в їхньому військовому плануванні.