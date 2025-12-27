"Ми почали програвати": Буданов пояснив свою заяву про найбільшу помилку України під час війни

Керівник ГУР Кирило Буданов назвав мобілізацію найбільшою внутрішньою помилкою України у війні. За його словами, йдеться саме про інформаційний простір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова для Суспільного.

У чому полягала помилка України?

Раніше Кирило Буданов заявив, що провал медійної кампанії щодо мобілізації став основною помилкою України. Згодом керівник ГУР пояснив свої слова.

Моя відповідь стосувалася інформаційного простору, боротьбу в якому ми в певний момент почали програвати,

– пояснив він.

За словами Буданова, це завдало шкоди процесу мобілізації й вже після цього потягнуло за собою інші питання.

В інтерв'ю керівник ГУР прокоментував також мобілізацію в Росії. Він зазначив, що країна-агресорка перевиконала свій план на 2025 рік і мобілізувала 403 тисячі людей. Окрім цього, відомо, що в наступному році Москва планує мобілізувати 409 тисяч осіб.

