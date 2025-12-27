"Мы начали проигрывать": Буданов объяснил свое заявление о самой большой ошибке Украины во время войны

Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал мобилизацию самой большой внутренней ошибкой Украины в войне. По его словам, речь идет именно об информационном пространстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова для Суспильного.

В чем заключалась ошибка Украины?

Ранее Кирилл Буданов заявил, что провал медийной кампании по мобилизации стал основной ошибкой Украины. Впоследствии руководитель ГУР объяснил свои слова.

Мой ответ касался информационного пространства, борьбу в котором мы в определенный момент начали проигрывать,

– пояснил он.

По словам Буданова, это нанесло ущерб процессу мобилизации и уже после этого потянуло за собой другие вопросы.

В интервью руководитель ГУР прокомментировал также мобилизацию в России. Он отметил, что страна-агрессор перевыполнила свой план на 2025 год и мобилизовала 403 тысячи человек. Кроме этого, известно, что в следующем году Москва планирует мобилизовать 409 тысяч человек.

