"Мы начали проигрывать": Буданов объяснил свое заявление о самой большой ошибке Украины во время войны
- Кирилл Буданов назвал провал медийной кампании по мобилизации самой большой ошибкой Украины в войне.
- Буданов отметил, что Россия перевыполнила свой план мобилизации на 2025 год, набрав 403 тысячи человек, и планирует набрать 409 тысяч в следующем году.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал мобилизацию самой большой внутренней ошибкой Украины в войне. По его словам, речь идет именно об информационном пространстве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова для Суспильного.
В чем заключалась ошибка Украины?
Ранее Кирилл Буданов заявил, что провал медийной кампании по мобилизации стал основной ошибкой Украины. Впоследствии руководитель ГУР объяснил свои слова.
Мой ответ касался информационного пространства, борьбу в котором мы в определенный момент начали проигрывать,
– пояснил он.
По словам Буданова, это нанесло ущерб процессу мобилизации и уже после этого потянуло за собой другие вопросы.
В интервью руководитель ГУР прокомментировал также мобилизацию в России. Он отметил, что страна-агрессор перевыполнила свой план на 2025 год и мобилизовала 403 тысячи человек. Кроме этого, известно, что в следующем году Москва планирует мобилизовать 409 тысяч человек.
Другие заявления Буданова: кратко
Кирилл Буданов заявил, что февраль – это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы "чего-то достичь". По его словам, это связано с военной активностью, отопительным сезоном и другими факторами.
Он отметил, что сейчас главным камнем преткновения в переговорном процессе являются территориальные вопросы.
Руководитель ГУР также заявил, что Россия ставит целью в течение 2026 года захватить всю территорию Донбасса и Запорожской области. По его словам, цели россиян четко очерчены в их военном планировании.