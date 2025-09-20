Станом на зараз немає перспектив, що у 2025-2026 році буде досягнуте перемир'я між Україною та Росією. Після саміту на Алясці Володимир Путін чітко показав, що не зацікавлений у мирі, а хоче продовжувати війну.

Після зустрічі Дональда Трампа та Путіна атаки на Україну тільки посилилися. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що двозначність США та деяких країн НАТО погіршила ситуацію.

"Путін після саміту на Алясці дуже чітко показав, що він взагалі не зацікавлений в мирі, та продовжує війну. Атаки демонструють цю позицію. Думаю, двозначність, яка виходить від США та деяких країн НАТО, дійсно погіршила ситуацію", – сказав полковник.

Яке рішення мають ухвалити в НАТО?

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Велика Британія має ціль щодо візиту Трампа до Лондона. Мовиться про спробу змусити президента США вийти з глухого кута та діяти більш активно. Його саміт на Алясці та зустрічі європейських лідерів з ним досі ні до чого призвели.

Путін активізував свої зусилля. Після зустрічі з Трампом Росія здійснює більшу кількість атак на Україну, ніж до саміту, який негативно вплинув на ситуацію. Однак американський лідер досі має велику кількість карт. Питання в тому, що він вирішить робити. Тому країни Європи сьогодні демонструють більш єдиний фронт.

Думаю, що потрібно піти ще далі. Реальною демонстрацією європейської воєнної потужності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі цього обговорюються у військових штабах по всій Європі. Але чи є у європейських політиків рішучість та сміливість це реалізувати, наразі невідомо,

– додав полковник.

Останні заяви Трампа про війну в Україні