Зі світлом чи графіками: чи дають втішний прогноз енергетики на новорічну ніч
- Енергетики прогнозують, що у новорічну ніч в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла.
- Споживання електроенергії на Новий рік традиційно зменшується, що може дозволити тимчасово збільшити обсяги енергопостачання.
Наближається новий 2026 рік. Енергетики дали не надто втішний прогноз щодо відключень світла у новорічну ніч.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Держенергонагляду Анатолія Замулка в ефірі телемарафону.
Який прогноз енергетиків на новорічну ніч?
За словами Замулка, найімовірніше, що у ніч на 1 січня в Україні діятимуть звичні графіки погодинних відключень.
Він додав, що фахівці з обережністю ставляться до будь-яких прогнозів, бо ситуація в енергосистемі залежить від можливих російських атак та зниження температури.
Однак, якщо вночі навантаження зменшиться, то енергетики зможуть дещо збільшити подачу світла.
Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант,
– сказав Замулко.
Він пояснив, що на Новий рік традиційно споживання електроенергії зменшується, а це може дати змогу тимчасово збільшити обсяги енергопостачання.
Втім, ніхто не знає, як діятиме Росія у новорічну ніч.
Ситуація в енергетиці: останні новини
30 грудня у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.
28 грудня Росія обстріляла Херсонську ТЕЦ. Внаслідок атаки постраждала працівниця підприємства. Ця ТЕЦ забезпечувала теплом десятки тисяч квартир.
Раніше зазначалося, що найбільші проблеми з електропостачанням у південних та прифронтових регіонах України.