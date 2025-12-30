Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Держенергонагляду Анатолія Замулка в ефірі телемарафону.

Який прогноз енергетиків на новорічну ніч?

За словами Замулка, найімовірніше, що у ніч на 1 січня в Україні діятимуть звичні графіки погодинних відключень.

Він додав, що фахівці з обережністю ставляться до будь-яких прогнозів, бо ситуація в енергосистемі залежить від можливих російських атак та зниження температури.

Однак, якщо вночі навантаження зменшиться, то енергетики зможуть дещо збільшити подачу світла.

Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант,

– сказав Замулко.

Він пояснив, що на Новий рік традиційно споживання електроенергії зменшується, а це може дати змогу тимчасово збільшити обсяги енергопостачання.

Втім, ніхто не знає, як діятиме Росія у новорічну ніч.

Ситуація в енергетиці: останні новини