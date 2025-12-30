Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Госэнергонадзора Анатолия Замулко в эфире телемарафона.
Какой прогноз энергетиков на новогоднюю ночь?
По словам Замулко, вероятнее всего, что в ночь на 1 января в Украине будут действовать привычные графики почасовых отключений.
Он добавил, что специалисты с осторожностью относятся к любым прогнозам, потому что ситуация в энергосистеме зависит от возможных российских атак и снижения температуры.
Однако, если ночью нагрузка уменьшится, то энергетики смогут несколько увеличить подачу света.
Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях до наших обычных графиков и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант,
– сказал Замулко.
Он пояснил, что на Новый год традиционно потребление электроэнергии уменьшается, а это может позволить временно увеличить объемы энергоснабжения.
Впрочем, никто не знает, как будет действовать Россия в новогоднюю ночь.
Ситуация в энергетике: последние новости
30 декабря в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.
28 декабря Россия обстреляла Херсонскую ТЭЦ. В результате атаки пострадала работница предприятия. Эта ТЭЦ обеспечивала теплом десятки тысяч квартир.
Ранее отмечалось, что наибольшие проблемы с электроснабжением в южных и прифронтовых регионах Украины.