Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Госэнергонадзора Анатолия Замулко в эфире телемарафона.

Какой прогноз энергетиков на новогоднюю ночь?

По словам Замулко, вероятнее всего, что в ночь на 1 января в Украине будут действовать привычные графики почасовых отключений.

Он добавил, что специалисты с осторожностью относятся к любым прогнозам, потому что ситуация в энергосистеме зависит от возможных российских атак и снижения температуры.

Однако, если ночью нагрузка уменьшится, то энергетики смогут несколько увеличить подачу света.

Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях до наших обычных графиков и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант,

– сказал Замулко.

Он пояснил, что на Новый год традиционно потребление электроэнергии уменьшается, а это может позволить временно увеличить объемы энергоснабжения.

Впрочем, никто не знает, как будет действовать Россия в новогоднюю ночь.

