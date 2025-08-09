У Петербурзі пішов під воду буксир "Капітан Ушаков". Відомо, що його ще будували.

Інцидент трапився увечері в п'ятницю, 8 серпня, біля причалу Балтійського заводу. Буксир раптом нахилився у правий бік, через що палубу почала заповнювати вода, передає 24 Канал.

Дивіться також Повторює долю "Кузнєцова": ще один великий російський корабель може піти на металобрухт

Що відомо про затоплення буксира "Капітан Ушаков"?

Буксир намагалися врятувати всю ніч. Однак, зрештою, той приліт правим боком на ґрунт і "прокидатися" не думає.

Слідчий комітет розпочав перевірку за статтею про порушення правил безпеки під час виконання будівельних та інших робіт. Силовики оцінюють суму збитків. Постраждалих немає.

Відомо, що буксир належав Ярославському суднобудівному заводу.

"Капітан Ушаков" падає: дивіться відео

"Капітан Ушаков" впав: дивіться відео

До слова, нещодавно ГУР отримало секретну документацію про російський атомний підводний човен "Князь Пожарський", що може розкрити вразливості підводного флоту Росії.