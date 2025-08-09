В Петербурге ушел под воду буксир "Капитан Ушаков". Известно, что его еще строили.

Инцидент случился вечером в пятницу, 8 августа, у причала Балтийского завода. Буксир вдруг наклонился в правый бок, из-за чего палубу начала заполнять вода, передает 24 Канал.

Что известно о затоплении буксира "Капитан Ушаков"?

Буксир пытались спасти всю ночь. Однако, в конце концов, тот прилет правым боком на грунт и "просыпаться" не думает.

Следственный комитет начал проверку по статье о нарушении правил безопасности при выполнении строительных и других работ. Силовики оценивают сумму ущерба. Пострадавших нет.

Известно, что буксир принадлежал Ярославскому судостроительному заводу.

"Капитан Ушаков" падает: смотрите видео

К слову, недавно ГУР получило секретную документацию о российской атомной подводной лодке "Князь Пожарский", что может раскрыть уязвимости подводного флота России.