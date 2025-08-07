Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

В каком состоянии "Адмирал Чабаненко"?

По мнению специалистов, "Адмирал Чабаненко" вполне может повторить печальную судьбу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который, по сообщениям, Россия планирует либо продать, либо отправить на металлолом.

Не исключено, что "Чабаненко" может ждать судьба "Кузнецова". Все зависит от того, как решит флот. Консервация - это однозначно списание через несколько лет. Потом им уже никто не будет заниматься,

– заявил один из российских военных экспертов.

Среди главных проблем называют то, что разработку проекта начали еще в 80-е, и на сегодня многие технологии уже потеряны. Также присутствует хроническое недофинансирование российской судостроительной отрасли.

В то же время в ЦПД добавили, что причиной срыва сроков модернизации "Чабаненко" является экономический спад, кадровый дефицит, деградация оборонной промышленности России.

"Фиаско с "Адмиралом Чабаненко" – еще одно доказательство неспособности кремля удерживать флот даже на советском уровне. Несмотря на агрессивную риторику, Россия не способна не только строить новые корабли, но и удерживать остатки наследия СССР", – резюмировали в Центре.

Заметим, что работы по модернизации корабля выполняет 35 судоремонтный завод – то же предприятие, которое вело работы по "Адмиралу Кузнецову".

Напомним, "Адмирал Чабаненко" стал на ремонт еще в 2014 году. Изначально планировалось завершить работы за несколько лет, однако сроки неоднократно смещали.

Россияне хотели провести комплексную модернизацию, в частности установить на корабле современное ракетное вооружение. Предполагалось, что "Адмирал Чабаненко" сможет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". Кроме того, корабль хотели переквалифицировать во фрегат.