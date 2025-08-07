Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

В якому стані "Адмірал Чабаненко"?

На думку фахівців, "Адмірал Чабаненко" цілком може повторити сумну долю важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов", який, за повідомленнями, Росія планує або продати, або відправити на металолом.

Не виключено, що "Чабаненко" може чекати доля "Кузнєцова". Все залежить від того, як вирішить флот. Консервація − це однозначно списання через кілька років. Потім ним вже ніхто не займатиметься,

– заявив один із російських військових експертів.

Серед головних проблем називають те, що розробку проєкту розпочали ще в 80-ті, і на сьогодні багато технологій вже втрачено. Також присутнє хронічне недофінансування російської суднобудівної галузі.

Водночас у ЦПД додали, що причиною зриву термінів модернізації "Чабаненка" є економічний спад, кадровий дефіцит, деградація оборонної промисловості Росії.

"Фіаско з "Адміралом Чабаненком" – ще один доказ неспроможності кремля утримувати флот навіть на радянському рівні. Попри агресивну риторику, Росія не здатна не лише будувати нові кораблі, а й утримувати залишки спадщини СРСР", – резюмували у Центрі.

Зауважимо, що роботи з модернізації корабля виконує 35 судноремонтний завод – те саме підприємство, яке вело роботи по "‎Адміралу Кузнєцову"‎.

Нагадаємо, "Адмірал Чабаненко" став на ремонт ще у 2014 році. Спочатку планувалося завершити роботи за кілька років, однак терміни неодноразово зміщували.

Росіяни хотіли провести комплексну модернізацію, зокрема встановити на кораблі сучасне ракетне озброєння. Передбачалося, що "Адмірал Чабаненко" зможе нести гіперзвукові ракети "Циркон". Крім того, корабель хотіли перекваліфікувати у фрегат.