"Князь Пожарський" базується в Гаджиєво Мурманської області і входить до складу Північного флоту Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що означає розкриття даних про "Князя Пожарського"?

"Князь Пожарський" – це найсучасніший російський стратегічний підводний ракетоносець класу "Борей-А". Це один зі стратегічних носіїв міжконтинентальних ракет, оснащений 16 шахтами для запуску Р-30 "Булава". Кожна з них здатна нести до десяти ядерних боєзарядів. Такий підводний човен є ключовим елементом ядерної тріади Росії.

Дані про "Князя Пожарського", могли бути здобуті внаслідок кібератаки. Це, за оцінками західних джерел, створює серйозні ризики для російських підводних операцій, зокрема в Арктиці. Саме в цьому регіоні підводні човни класу "Борей" традиційно несуть бойове чергування під кригою.

Українська розвідка могла дізнатися не просто характеристики "Борея", а й вразливості усього підводного ядерного флоту Росії.

Останнє десятиліття Кремль інтенсивно розширює арктичну інфраструктуру – як військову, так і ресурсну. Росія вкладає великі кошти у розробку арктичних родовищ і нових морських шляхів, прагнучи закріпити за собою домінування в регіоні.

Що ГУР дізналися про "Борей-А":

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна разом з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передання поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

отримало інженерну документацію, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

"Князь Пожарський" належить до атомних підводних човнів проєкту 955А класу "Борей-А". Його вирізняють хороше маскування, маневреність і значний ударний потенціал. "Борей" систематично проводить навчання в умовах Арктики.