Adidas несподівано повернувся до Харкова: де відкрили магазин
Міжнародний спортивний бренд Adidas відновив роботу в Харкові після чотирьох років перерви. Нова точка вже приймає покупців.
Adidas в Харкові: де відкрився новий магазин?
Магазин у форматі дисконт-центру запрацював за адресою вулиця Героїв Харкова, 199, повідомив генеральний директор Adidas Україна Ігор Маринич.
Дивіться також Уже відомі навіть назви ТРЦ: в яких областях відкриють перші магазини мережі Pepco
Після чотирьох років у "замороженому" стані після початку повномасштабної війни ми знову відкриваємо двері для всіх наших клієнтів і спортсменів у нашому чудовому, спортивному, неймовірно хороброму та українському місті героїв – Харкові,
– написав він.
У компанії наголошують, що відкриття магазину відбулося лише після ретельної оцінки ризиків. Маринич підкреслив, що питання безпеки працівників і покупців залишається ключовим пріоритетом для Adidas в Україні.
Як Adidas повертався в Україну?
Після початку повномасштабної війни бренд був змушений призупинити роботу торгових точок. Однак уже влітку 2022 року компанія почала поступово відновлювати діяльність в Україні.
У Харкові магазини бренду працювали раніше також у торговельних центрах "Караван" і "Дафі". До слова, в Україні мережею керує ДП "Адідас-Україна", власником якого є Adidas AG.
Які бренди натомість залишають Україну?
- У квітні стало відомо, що Inditex повністю припинив діяльність у Дніпрі через безпекову ситуацію та згорнув магазини в Одесі та Харкові. На звільнені площі в Дніпрі вже відкриваються нові магазини, серед яких Arber, Calvin Klein та польські бренди LPP.
- Також спортивний ритейлер Reebok поступово згортає свою присутність на українському ринку, більшість магазинів планували закрити у травні. Туреччина переживає складну економічну ситуацію, через що з українського ринку поступово виходять великі турецькі мережі – English Home, Koton, DeFacto, FLO. Ці процеси вплинули й на Reebok