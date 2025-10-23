Рада скасувала обов'язкові акти виконаних робіт, але з умовами

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект, який скасовує обов'язковість актів виконаних робіт та наданих послуг.

Рада підтримала закон

За відповідну редакцію, запропоновану нардепом Данилом Гетманцевим, проголосували 271 депутат. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує 24 Канал.

Надалі документ пройде доопрацювання у податковому комітеті ВРУ, а потім буде винесений на голосування у другому читанні. За умови підтримки парламентом та підпису Президента закон набуде чинності.

Що зміниться для бізнесу

Акти виконаних робіт як первинний фінансовий документ застосовуються лише на пострадянському просторі. Водночас документи приймання-передачі, які засвідчують факт прийняття якості робіт, не є первинною фінансовою документацією.

Опитування серед підприємців показало, що 74,1% підтримують ідею відмови від обов'язкових актів і вважають, що це спростить їхню роботу.

За оцінками CASE Україна, в цінах 2021 року економія від скасування обов'язкових актів могла б скласти до 34 млрд грн на рік, що дорівнює близько 0,6% ВВП.

Альтернативний урядовий проєкт

Ще у вересні прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про ініціативу скасування обов’язкових актів виконаних робіт. За її оцінкою, це могло б зекономити бізнесу до 20 мільярдів гривень на рік.

Уряд подав до Верховної Ради власний законопроєкт № 14023-1. Він передбачає, що достатньо буде одного підпису – виконавця послуг, якщо інше не визначене договором.

Зауважте. Головна відмінність між урядовим проєктом і ініціативою Данила Гетманцева полягає в обсязі застосування. Уряд пропонує скасувати обов'язковість актів для всіх, а проєкт Гетманцева – лише для бізнесу, без операцій із бюджетними коштами. Крім того, у проєкті Гетманцева передбачено, що у договорі потрібно зазначати відсутність акту.