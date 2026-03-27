Ціни на коньяк та віскі злетять: Росія буде боротися з алкоголем із "недружніх" країн

Російська влада вирішила підвищити мита на міцний алкоголь з "недружніх" країн з поточних 3 до 5 євро за 1 літр спирту. Таким чином росіян хочуть "привчити" до вітчизняного віскі та коньяку.

Що буде з цінами на алкоголь в Росії через мита?

Ймовірно, підвищення мит відбудеться вже з 1 травня цього року, пише росЗМІ "Комерсант".

Підвищення викличе значне зростання цін на імпортну продукцію, падіння її продажу та скорочення асортименту, попередив президент гільдії "Алкопро" Андрій Московський. За його словами, на російському ринку залишиться лише кілька десятків великих закордонних брендів міцного алкоголю:

Насамперед зниження імпорту торкнеться недорогих брендів джину, лікерів, коньяку, бренді та віскі.

Зростання витрат, як і раніше, буде перекладено на кінцевого споживача.

У групі Ladoga прогнозують, що ціни зростатимуть у міру виснаження запасів, яких вистачить до кінця року. Алкоголь почне дорожчати приблизно через три місяці після збільшення мит. При цьому російські споживачі змушені будуть перейти на місцеву продукцію.

До слова, поточне мито на міцний алкоголь із "недружніх" країн у розмірі 20% від митної вартості продукції, але не менше 3 євро за 1 літр спирту у напої діють з вересня 2024 року.

Як росіяни економлять на алкогольних напоях?

На тлі переходу росіян до економії почали зростати продажі міцного алкоголю у пляшках обсягом від 0,1 до 0,375 літра пише The Moscow Times.

У 2025 уряд підвищив акциз на етиловий спирт на 15%. При цьому мінімальна роздрібна ціна горілки зросла на 16,7%, а коньяку – більш ніж на 17%. З 1 січня 2026 акцизи на алкоголь зросли ще на 11,4%. Водночас із 20% до 22% було збільшено податок на додану вартість (ПДВ).

Як російське населення бідніє внаслідок війни?

Наразі в Росії спостерігається падіння споживання, що є незвичним. Для порівняння: в Україні споживання навпаки продовжувало зростати як у 2023 році, так і у 2025 році. Про це розповів для 24 Каналу економіст Сергій Фурса.

Це свідчить про те, що росіяни перестали ходити у великі та дорогі магазини, а все більше орієнтуються на магазини, де пропонують знижені ціни.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір, економіст Будь-яка статистика, яка зараз насправді виходить з Росії, вона завжди є приємною для нас. Адже доволі рідко ми бачимо, що показники не впали.

Російська промисловість також продовжує знижуватися, додає економіст. Ті сектори, які заробляють, розвиваються або виживають саме завдяки війні, демонструються менше виробництво. І це свідчить про дефіцит грошей, який росіяни намагаються виправити.

