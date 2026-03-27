Что будет с ценами на алкоголь в России из-за пошлин?

Вероятно, повышение пошлин произойдет уже с 1 мая этого года, пишет росСМИ "Коммерсант".

Повышение вызовет значительный рост цен на импортную продукцию, падение ее продаж и сокращение ассортимента, предупредил президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский. По его словам, на российском рынке останется лишь несколько десятков крупных зарубежных брендов крепкого алкоголя:

Прежде всего снижение импорта коснется недорогих брендов джина, ликеров, коньяка, бренди и виски.

Рост расходов, по-прежнему, будет переложен на конечного потребителя.

В группе Ladoga прогнозируют, что цены будут расти по мере истощения запасов, которых хватит до конца года. Алкоголь начнет дорожать примерно через три месяца после увеличения пошлин. При этом российские потребители вынуждены будут перейти на местную продукцию.

К слову, текущая пошлина на крепкий алкоголь из "недружественных" стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 3 евро за 1 литр спирта в напитке действуют с сентября 2024 года.

Как россияне экономят на алкогольных напитках?

На фоне перехода россиян к экономии начали расти продажи крепкого алкоголя в бутылках объемом от 0,1 до 0,375 литра пишет The Moscow Times.

В 2025 правительство повысило акциз на этиловый спирт на 15%. При этом минимальная розничная цена водки выросла на 16,7%, а коньяка – более чем на 17%. С 1 января 2026 акцизы на алкоголь выросли еще на 11,4%. В то же время с 20% до 22% был увеличен налог на добавленную стоимость (НДС).

Как российское население беднеет в результате войны?

Сейчас в России наблюдается падение потребления, что является необычным. Для сравнения: в Украине потребление наоборот продолжало расти как в 2023 году, так и в 2025 году. Об этом рассказал для 24 Канала экономист Сергей Фурса.

Это свидетельствует о том, что россияне перестали ходить в большие и дорогие магазины, а все больше ориентируются на магазины, где предлагают сниженные цены.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир, экономист Любая статистика, которая сейчас на самом деле выходит из России, она всегда является приятной для нас. Ведь довольно редко мы видим, что показатели не упали.

Российская промышленность также продолжает снижаться, добавляет экономист. Те секторы, которые зарабатывают, развиваются или выживают именно благодаря войне, демонстрируют меньшее производство. И это свидетельствует о дефиците денег, который россияне пытаются исправить.

Проблемы бизнеса в России