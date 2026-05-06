Вибухи, обвал даху й поранені: атака дронів зруйнувала виробника ковбас "Агровіта"

У Тернополі внаслідок російського обстрілу 1 травня повністю знищено м’ясне виробництво компанії "Агровіта". Удар припав одразу по виробничих цехах і офісних приміщеннях.

Які наслідки дронової атаки по "Агровіті"?

Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників немає. Водночас відомо про поранених, серед них – керівник підприємства Роман Процик, пише "Агровіта".

Під час атаки більшість працівників перебували в укритті в підвальному приміщенні, де якраз обідали. Це допомогло уникнути більш трагічних наслідків. Однак частина людей отримала травми через ударну хвилю та уламки скла.

У компанії зазначають, що ситуація розгорталася дуже швидко, а рятувальні дії відбувалися під загрозою повторних атак.

Найголовніше – всі люди залишилися живими. Це найбільша цінність. Окрема подяка працівникам підприємства та співробітникам поліції, які, ризикуючи власним життям під час повторних ударів, врятували керівника підприємства та оперативно доправили його до лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждала зона пакування – обладнання там повністю знищене. Також серйозних руйнувань зазнав обвалочний цех: після влучання в дах обвалилося перекриття. Окремо знищено приміщення, яке "Агровіта" здавала в оренду компанії "Тортіно". Разом із ним втрачено й продукцію орендаря.

Наслідки атаки / фото "20 хвилин"

Як оцінили збитки?

За попередніми оцінками:

лише обладнання втрачено приблизно на 400 тисяч євро;

загальні збитки можуть сягати близько 1 мільйона доларів.

Наразі двоє працівників, включно з директором, перебувають у лікарні. У компанії планують поступово відновлювати роботу:

спочатку розчистити завали;

відремонтувати дах;

відновити електропостачання.

Роботи планують виконувати власними силами. Водночас у компанії зазначають, що страхування не покриває збитків від бойових дій, тому компенсації фактично не очікується.

Що це означає?

Ця атака показує, що під удар потрапляє не лише військова, а й цивільна харчова інфраструктура. Для бізнесу це означає три ключові речі:

Високий ризик повної втрати виробничих потужностей; Відсутність гарантій компенсацій навіть через страхування; Необхідність відновлення фактично "з нуля".

Для регіону – це тимчасова втрата виробництва, робочих місць і податкових надходжень.

Що буде далі? У короткостроковій перспективі підприємство залишатиметься недієздатним через масштаб руйнувань. У середньостроковій перспективі ключовим фактором стане доступ до фінансування відновлення та державних або міжнародних програм підтримки бізнесу, що постраждав від війни.

Наслідки атаки / фото "20 хвилин"

Зауважте! Атака на "Агровіту" стала черговим прикладом ударів по цивільній харчовій інфраструктурі. Підприємство втратило виробництво і мільйонні активи, але головним результатом у компанії називають те, що працівники залишилися живими, хоча бізнес тепер потребує повного відновлення з нуля.

Чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України?

Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру України, щоб вплинути не лише на економіку, а й на психологічний стан суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, пише Офіс Президента.

Президент пояснив, що атаки на енергетичну систему мають чітку мету — послабити Україну через цивільне населення.

Яка мета бити по українській енергетиці? Як ви вважаєте? Зламати нас. Не можуть зламати військового – б'ють углиб, ламають цивільного, тому що цивільних набагато більше, ніж військових,

– сказав Зеленський.

Після обстрілів, за словами президента, цивільні часто звертаються до своїх близьких на фронті та розповідають про складні умови життя. Це створює додатковий психологічний тиск і на військових, і на цивільне населення.

Зеленський наголосив, що атаки мають і економічну мету – послабити фінансову систему країни.

Підприємства не працюють, енергетики, електрики немає, економіка не наповнюється податками, немає що платити військовому. Тобто щоб зламати армію, треба зламати цивільних. Щоб був хаос у цивільному суспільстві, щоб було розділення. Номер один завдання – розділити військових і цивільних,

– наголосив президент.

Також відомо, що Росія інтенсивно обстрілює українське цивільне населення, тому що Путін розраховує на час до переговорів і вважає, що Трамп не звертатиме на це уваги. Водночас президент Зеленський намагається переконати партнерів суттєво наростити підтримку України та впроваджувати санкції проти російської логістики.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що американському президенту потрібна реалістична, а не агресивна комунікативна політика, яка дозволить послабити російські можливості.

Iм'я експерта Радник Офісу Президента Коли Трамп говорить, що Путін прагне миру й переговори вирішать все, це нагадує його заяви про Близький Схід – нічого там не вирішено. Вчора ми бачили конкретний прояв "російського миру" – він базується на основі масових вбивств. До того ж Путін розраховує, що у нього є час "геноцидити" українське населення

США тимчасово призупинили деякі санкції щодо російської нафти, але міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вся нафта, яка перебувала в морі, вже продана, тому санкції відновлюються.

За словами експерта, Путін користується моментом – російські удари по цивільному населенню є єдиним елементом російської військової стратегії проти цивільних. Бо щойно пройдуть переговори та відбудеться зупинення активної фази війни, він не зможе вбивати в такому обсязі.

Путін розуміє, що його в Україні щиро ненавидять – 99,9% населення. Це критично важливо. Президент Зеленський у своєму закордонному турі демонструє правильний підхід – він чітко говорить з партнерами про необхідність підтримки, насамперед щодо протиракетних програм,

– пояснив Подоляк.

Що відомо про обстріл Тернополя 1 травня?