Какие последствия дроновой атаки по "Агровити"?

Несмотря на масштабные разрушения, жертв среди работников нет. В то же время известно о раненых, среди них – руководитель предприятия Роман Процик, пишет "Агровита".

Смотрите также "Аврора" разрывает рынок: компания увеличила выручку на 27% и оплатила миллиардные налоги

Во время атаки большинство работников находились в укрытии в подвальном помещении, где как раз обедали. Это помогло избежать более трагических последствий. Однако часть людей получила травмы из-за ударной волны и осколков стекла.

В компании отмечают, что ситуация разворачивалась очень быстро, а спасательные действия происходили под угрозой повторных атак.

Самое главное – все люди остались живыми. Это самая большая ценность. Отдельная благодарность работникам предприятия и сотрудникам полиции, которые, рискуя собственной жизнью во время повторных ударов, спасли руководителя предприятия и оперативно доставили его в больницу,

– говорится в сообщении.

Больше всего пострадала зона упаковки – оборудование там полностью уничтожено. Также серьезные разрушения претерпел обвалочный цех: после попадания в крышу обвалилось перекрытие. Отдельно уничтожено помещение, которое "Агровита" сдавала в аренду компании "Тортіно". Вместе с ним потеряно и продукцию арендатора.

Последствия атаки / фото "20 минут"

Последствия атаки / фото "20 минут"

Как оценили убытки?

По предварительным оценкам:

только оборудование потеряно примерно на 400 тысяч евро;

общие убытки могут достигать около 1 миллиона долларов.

Сейчас двое работников, включая директора, находятся в больнице. В компании планируют постепенно восстанавливать работу:

сначала расчистить завалы;

отремонтировать крышу;

восстановить электроснабжение.

Работы планируют выполнять собственными силами. В то же время в компании отмечают, что страхование не покрывает убытки от боевых действий, поэтому компенсации фактически не ожидается.

Что это значит?

Эта атака показывает, что под удар попадает не только военная, но и гражданская пищевая инфраструктура. Для бизнеса это означает три ключевые вещи:

Высокий риск полной потери производственных мощностей; Отсутствие гарантий компенсаций даже через страхование; Необходимость восстановления фактически "с нуля".

Для региона – это временная потеря производства, рабочих мест и налоговых поступлений.

Что будет дальше? В краткосрочной перспективе предприятие будет оставаться недееспособным из-за масштаба разрушений. В среднесрочной перспективе ключевым фактором станет доступ к финансированию восстановления и государственным или международным программам поддержки бизнеса, пострадавшего от войны.

Последствия атаки / фото "20 минут"

Последствия атаки / фото "20 минут"

Обратите внимание! Атака на "Агровиту" стала очередным примером ударов по гражданской пищевой инфраструктуре. Предприятие потеряло производство и миллионные активы, но главным результатом в компании называют то, что работники остались живыми, хотя бизнес теперь требует полного восстановления с нуля.

Почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины?

Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы повлиять не только на экономику, но и на психологическое состояние общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, пишет Офис Президента.

Президент объяснил, что атаки на энергетическую систему имеют четкую цель - ослабить Украину через гражданское население.

Какая цель бить по украинской энергетике? Как вы считаете? Сломать нас. Не могут сломать военного – бьют вглубь, ломают гражданского, потому что гражданских гораздо больше, чем военных,

– сказал Зеленский.

После обстрелов, по словам президента, гражданские часто обращаются к своим близким на фронте и рассказывают о сложных условиях жизни. Это создает дополнительное психологическое давление и на военных, и на гражданское население.

Зеленский отметил, что атаки имеют и экономическую цель – ослабить финансовую систему страны.

Предприятия не работают, энергетики, электричества нет, экономика не наполняется налогами, нечего платить военному. То есть чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе, чтобы было разделение. Номер один задача – разделить военных и гражданских,

– подчеркнул президент.

Также известно, что Россия интенсивно обстреливает украинское гражданское население, потому что Путин рассчитывает на время до переговоров и считает, что Трамп не будет обращать на это внимания. В то же время президент Зеленский пытается убедить партнеров существенно нарастить поддержку Украины и вводить санкции против российской логистики.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что американскому президенту нужна реалистичная, а не агрессивная коммуникативная политика, которая позволит ослабить российские возможности.

Имя эксперта Советник Офиса Президента Когда Трамп говорит, что Путин хочет мира и переговоры решат все, это напоминает его заявления о Ближнем Востоке – ничего там не решено. Вчера мы видели конкретное проявление "русского мира" – он базируется на основе массовых убийств. К тому же Путин рассчитывает, что у него есть время "геноцидить" украинское население

США временно приостановили некоторые санкции в отношении российской нефти, но министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вся нефть, которая находилась в море, уже продана, поэтому санкции восстанавливаются.

По словам эксперта, Путин пользуется моментом – российские удары по гражданскому населению является единственным элементом российской военной стратегии против гражданских. Потому что как только пройдут переговоры и произойдет остановка активной фазы войны, он не сможет убивать в таком объеме.

Путин понимает, что его в Украине искренне ненавидят – 99,9% населения. Это критически важно. Президент Зеленский в своем зарубежном туре демонстрирует правильный подход – он четко говорит с партнерами о необходимости поддержки, прежде всего по противоракетным программам,

– пояснил Подоляк.

Что известно об обстреле Тернополя 1 мая?