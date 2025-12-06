У Дніпрі Росія знищила склади з марлею, бинтами та шинами: пожежі гасять з авіації

Росія 6 грудня вгатила по цивільних об'єктах бізнесу у Дніпрі. Масштабна пожежа охопила склади із марлею, бинтами та шинами.

Над містом здійнявся стовп диму. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Що атакувала Росія у Дніпрі?

Росія знову вдарила по бізнесу 6 грудня. Цього разу під обстрілом у Дніпрі були склади із марлею, бинтами та ще один із шинами. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, а над містом здійнявся стовп диму.

Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає,

– написав Філатов.

На місці влучання працюють ДСНС та комунальні служби, які ліквідують займання та наслідки. За даними рятувальників, до гасіння залучено авіацію ДСНС, 114 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Мер Дніпра наголошує, що Росія намагається позбавити українців не тільки світла і тепла взимку, а ще й ліків.

Які наслідки атаки 6 грудня?