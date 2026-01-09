Виробництво авто в Італії обвалилося до рівня 1950-х років: які марки постраждають
- Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років.
- Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.
Виробництво автомобілів на італійських заводах Stellantis у 2025 році обвалилося більше ніж на 20%. Завод виробляє три відомі в Україні марки авто.
Чому впало виробництво авто в Італії?
Виробництво автомобілів Stellantis скоротилося до рівня середини 1950-х років, що свідчить про боротьбу виробника Fiat за відродження виробництва, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Stellantis – виробник таких марок, як Fiat, Peugeot та Opel. Станом на вересень виробництво легкових автомобілів скоротилося на 36% з початку року.
Загальний обсяг виробництва, включаючи фургони, минулого року скоротився на 20% до 379 706 одиниць. У 1955 році, коли попередником Stellantis була компанія Fiat, найбільшим виробником, у країні було виготовлено 230 988 автомобілів.
В останні місяці року Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 у Турині, а також нового Jeep Compass на півдні Італії, щоб замінити застарілі моделі та збільшити виробництво.
Фердинандо Уліано, генеральний секретар FIM-CISL, заявив, що очікує, що ці моделі сприятимуть подальшому підвищенню рівня виробництва у 2026 році.
Новини світових автовиробників
Китайська марка BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році з 10 352 проданими авто, обігнавши Tesla. BYD реалізувала 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році, що на 28% більше, ніж у 2024 році, тоді як Tesla зазнала зниження продажів на 8,6%.
Продажі Tesla у 2025 році знизилися через втрату податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції, також вплинули політичні скандали Ілона Маска. Аналітики прогнозують відновлення продажів у 2026 році завдяки новим стандартним версіям електромобілів за зниженою ціною.
Hyundai продала свій завод у Санкт-Петербурзі російській компанії AGR Automotive Group з опцією викупу, яка закінчується у січні 2026 року. Проте зараз компанія не може повернутися свої потужності.
Інші автовиробники, такі як Mazda, Renault, Ford, Nissan, та Mercedes-Benz, також залишили ринок Росії, маючи різні опції викупу або без них.