Санкції не стали на заваді: іноземні автівки прямують до Росії завдяки сусіду
- Китайські посередники допомагають російським автодилерам обходити санкції.
- Імпорт автомобілів з Китаю до Росії зріс, і зараз вони складають значну частку від усіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії.
Китайські посередники дозволяють російським автодилерам обходити західні санкції й купувати нові Toyota, BMW, Mercedes та інші. Для цього озробили спеціальну схему, завдяки якій можна видавати нові авто за вживані.
Як працює схема продажу в Росії іноземних авто?
Десятки тисяч автомобілів експортуються з Китаю до Росії за схемами сірого ринку. Вони часто обходять санкції західних та азійських урядів і зобов'язання автовиробників вийти з російського ринку, пише Reuters.
Торгівля цими транспортними засобами – від Toyota та Mazda до німецьких моделей класу люкс – продовжується через неформальні мережі, що дозволяють російським дилерам замовляти їх через китайських посередників:
- Більшість з них виготовляються в Китаї, де багато міжнародних брендів збирають автомобілі з місцевими партнерами, або ж перевозяться після виробництва в іншому місці.
- Насправді це "вживані" автомобілі з нульовим пробігом – нові автівки, зареєстровані як продані в Китаї дилерами або трейдерами, які потім перекласифікують їх як вживані та експортують.
Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та інші автовиробники заявили, що забороняють продаж до Росії та роблять усе можливе, щоб запобігти несанкціонованому експорту, зокрема шляхом навчання та укладання договорів з дилерами.
Однак вони наголосили на складності розслідування потенційних порушень: такі розслідування "займають багато часу та є складними" і потребують допомоги третіх сторін.
Які масштаби імпорту авто з Китаю до Росії?
Цифри показують, що імпорт з Китаю становить дедалі більшу частку всіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії, а також стабільні обсяги продажів брендів з Південної Кореї.
Згідно з даними, кількість таких автомобілів, вироблених у Китаї, з 2023 року зросла більш ніж удвічі. За даними Autostat, зараз вони становлять майже половину від майже 130 000 автомобілів, проданих у Росії у 2025 році автовиробниками з країн, що запровадили санкції.
Так, росіяни минулого року купили більше Toyota, ніж будь-якої іноземної марки, окрім китайських. Але автовиробник заявив, що припинив постачати туди автомобілі у 2022 році:
Toyota не експортує нові автомобілі до Росії,
– заявила компанія, не коментуючи дані Autostat.
Mazda, яка також мала значні продажі, заявила те саме та додала, що всі нові Mazda, продані в Росії, "були перепродані через третіх осіб, які знаходяться поза контролем Mazda".
У Росії масово закриваються салони китайських авто
У Росії за рік закрилося 643 шоуруми китайських авто, що на 40% більше, ніж у 2024 році.
В асоціації "Російські автомобільні дилери" скорочення числа китайських автосалонів у Росії пов'язали з "надто швидким" зростанням минулих років, коли китайські бренди після відходу світових марок почали активно заходити на російський ринок.
Причини закриття також включають економію росіян, жорсткіші умови для бізнесу та знижену купівельну активність.