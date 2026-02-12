Санкції не стали на заваді: іноземні автівки прямують до Росії завдяки сусіду

Китайські посередники дозволяють російським автодилерам обходити західні санкції й купувати нові Toyota, BMW, Mercedes та інші. Для цього озробили спеціальну схему, завдяки якій можна видавати нові авто за вживані.

Як працює схема продажу в Росії іноземних авто?

Десятки тисяч автомобілів експортуються з Китаю до Росії за схемами сірого ринку. Вони часто обходять санкції західних та азійських урядів і зобов'язання автовиробників вийти з російського ринку, пише Reuters.

Торгівля цими транспортними засобами – від Toyota та Mazda до німецьких моделей класу люкс – продовжується через неформальні мережі, що дозволяють російським дилерам замовляти їх через китайських посередників:

Більшість з них виготовляються в Китаї, де багато міжнародних брендів збирають автомобілі з місцевими партнерами, або ж перевозяться після виробництва в іншому місці.

Насправді це "вживані" автомобілі з нульовим пробігом – нові автівки, зареєстровані як продані в Китаї дилерами або трейдерами, які потім перекласифікують їх як вживані та експортують.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та інші автовиробники заявили, що забороняють продаж до Росії та роблять усе можливе, щоб запобігти несанкціонованому експорту, зокрема шляхом навчання та укладання договорів з дилерами.

Однак вони наголосили на складності розслідування потенційних порушень: такі розслідування "займають багато часу та є складними" і потребують допомоги третіх сторін.

Які масштаби імпорту авто з Китаю до Росії?

Цифри показують, що імпорт з Китаю становить дедалі більшу частку всіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії, а також стабільні обсяги продажів брендів з Південної Кореї.

Згідно з даними, кількість таких автомобілів, вироблених у Китаї, з 2023 року зросла більш ніж удвічі. За даними Autostat, зараз вони становлять майже половину від майже 130 000 автомобілів, проданих у Росії у 2025 році автовиробниками з країн, що запровадили санкції.

Розподіл реєстрацій ключових іноземних брендів у Росії / інфографіка Reuters

Так, росіяни минулого року купили більше Toyota, ніж будь-якої іноземної марки, окрім китайських. Але автовиробник заявив, що припинив постачати туди автомобілі у 2022 році:

Toyota не експортує нові автомобілі до Росії,

– заявила компанія, не коментуючи дані Autostat.

Mazda, яка також мала значні продажі, заявила те саме та додала, що всі нові Mazda, продані в Росії, "були перепродані через третіх осіб, які знаходяться поза контролем Mazda".

