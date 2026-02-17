Новий "король електромобілів" у тренді: які авто з Китаю масово купують українці

У січні українці придбали майже 1,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Лідерство утримують електромобілі, а саме популярна у світі марка BYD.

Які авто з Китаю купували українці?

Показник придбаних китайських авто у січні перевищив показник минулого року на 71%, пише Укравтопром.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%, а у січні 2025 року було 82%. Найпопулярнішими моделями стали:

BYD Leopard 3 – 169 одиниць;

BYD Sea Lion 06 – 110 одиниць;

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 одиниць;

ZEEKR 001 – 77 одиниць;

BYD Song Plus – 73 одиниці.

Як BYD став новим "королем електрокарів"?

Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.

BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.

Інтенсивний тиск у Китаї спонукав компанію до подальшого розширення за кордоном, хоча її стратегія низьких цін привернула увагу та призвела до нових тарифів на деяких ринках.

