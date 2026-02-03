В Україні впав попит на нові авто: яка марка перегнала китайську BYD за популярністю

У грудні був ажіотаж на авто, коли покупці намагалися випередити повернення ПДВ на електромобілі, проте у січні попит значно спав. До того ж, одна марка випередила китайського лідера ринку.

Що змінилося на ринку нових авто в Україні?

Ринок закономірно охолов у січні, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком, пише Інститут досліджень авторинку.

У цьому місяці завжди спостерігають сезонне затишшя, посилене цьогоріч зміною податкових правил:

Зареєстровано 4 789 нових легковиків.

Власне українське виробництво забезпечило лише 119 одиниць.

Імпорт нових авто впав на 57,8% порівняно з рекордним груднем. Це класичний ефект "порожніх складів" та задоволеного наперед попиту.

Є ріст на 11,6% відносно січня 2025-го. Це свідчить про те, що загальний тренд на оновлення автопарку залишається позитивним.

Які марки авто найпопулярніші?

У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил: Toyota у січні випередила китайські авто BYD за популярністю.

Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.

Топ-10 виробників нових легковиків / інфографіка ІДА

До слова, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тисяч нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році, пише Укравтопром.

За підсумками року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником 10 352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році. Загалом до ТОП-10 увійшли:

BYD – 10 352 одиниці (+401%);

TOYOTA – 10 181 одиниця (-5%);

VOLKSWAGEN – 7 380 одиниць (+51%);

RENAULT – 6 281 одиниця (-14%);

ŠKODA – 6 153 одиниці (+22%);

BMW – 3 757 одиниць (-22%);

HYUNDAI – 3 633 одиниці (+39%);

ZEEKR – 2 984 одиниці (+264%);

AUDI – 2 864 одиниці (+42%);

HONDA – 2 655 одиниць (+31%).

