Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Попит на вантажівки в Україні обвалився: які марки найпопулярніші
5 лютого, 12:00
3

Попит на вантажівки в Україні обвалився: які марки найпопулярніші

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У січні попит на нові комерційні авто в Україні впав на 3%, зокрема було продано 946 авто.
  • Найпопулярнішими марками вантажівок стали RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, JAC та FIAT.

У січні попит на нові комераційні авто (серед них вантажівки) впав на 3%. Рейтинг найпопулярніших очолив RENAULT.

Що з попитом на вантажівки в Україні?

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, повідомляє Укравтопром.

Дивіться також Чи справді імпорт електромобілів у січні 2026 року суттєво обвалився: пояснення експертів 

У порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.

Які найпопулярніші марки вантажівок?

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • RENAULT – 157 одиниць (-29%);
  • CITROEN – 94 одиниці (+21%);
  • PEUGEOT – 93 одиниці (+221%);
  • JAC – 66 одиниць (+89%);
  • FIAT – 60 одиниць (+30%).

До слова, ринок легкових авто також закономірно охолов у січні, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком, пише Інститут досліджень авторинку.

У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил: Toyota у січні випередила китайські авто BYD за популярністю.

Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.

Новини автомобільних компаній

  • Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.

  • Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H". Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.

  • Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років. Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.