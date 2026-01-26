Автоцивілка 2026: скільки доведеться заплатити за страхування

Автоцивілка дає змогу захистити власника транспортного засобу від грошових втрат після вчинення ДТП. У Києві таке оформлення страхування дорожче, ніж в обласних центрах, проте окремі українці мають право отримати знижку.

Чи обов’язкове страхування авто у 2026 році?

З 1 січня 2025 року в Україні почав діяти новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, повідомляє Polis.ua.

Дивіться також Названо найпопулярніші нові легковики 2025 року в Україні

Це означає, що для водіїв оформлення автоцивілки є обов’язковим. У 2026 році ціна автоцивілки приблизно така ж, як і минулого року, але варто не забувати, що саме у 2025 році вартість поліса ОСЦПВ суттєво підвищилась.

Яка вартість автоцивілки 2026?

Інститут дослідження авторинку пояснив деякі оновлення, які почали діяти із 1 січня 2026 року:

ліміти тепер підвищені до 250 тисяч гривень за шкоду заданому майну;

до 500 тисяч гривень – за шкоду заданому життю і здоров'ю потерпілих.

У поясненні Інституту названо мінімальні ціни, за які можна оформити поліс в електронному вигляді. Розрахунок для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з мотором до 1,6 літра:

якщо це обласний центр, то стартова ціна становить 3 600 гривень;

у Києві ціна автоцивілки буде вищою – в межах 4 700 гривень.

Якщо взяти для розрахунку автомобіль із більшим об’ємом двигуна, наприклад, у проміжку від 1,6 до 2 літрів, то ціна наступна:

у Києві – від 5 000 гривень,

в обласних центрах – від 4000 гривень.

Хто може отримати знижку при оформленні автоцивілки?

Наразі оформити страховку зі знижкою можуть:

пенсіонери,

учасники бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

учасники Революції Гідності, які постраждали, та ін.

Що відомо про оформлення, продаж й розмитнення авто в Україні?