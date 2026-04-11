Не хоче втрачати мільярди: відомий європейський банк тримається за бізнес у Росії

Другий за величиною банк Італії UniCredit не планує ліквідовувати свій бізнес у Росії. Не хоче він і повертати банківську ліцензію, яку його місцева "дочка" зберігає протягом усіх чотирьох років повномасштабної війни в Україні.

Чому банк не йде з Росії?

Про це представники італійського банку повідомили у письмовій заяві, пише Reuters.

Дивіться також Путін обвалив ритейл: бізнес в Росії скотився до антирекорду за 20 років

Після появи деяких спекулятивних чуток у медіа UniCredit підтверджує, що у стратегії, яку ми реалізуємо та послідовно комунікуємо ринку щодо операцій у Росії, змін не відбулося,

– йдеться у заяві.

Станом на лютий 2022 року UniCredit контролював один із 15 найбільших банків у Росії.

Гендиректор італійського банку Андреа Орчел раніше заявляв, що не планує згортати бізнес на території держави-агресорки, щоб не завдавати шкоди своїм акціонерам. Адже припинення діяльності в Росії призведе до мільярдних збитків.

Однак Європейський центральний банк вимагає скоротити присутність у країні, яка перебуває під санкціями. Тому UniCredit змушений поступово зменшувати бізнес у Росії, хоча й не припиняє повністю.

Наші операції в Росії – це невеликий і вузькоспеціалізований бізнес, який підтримує міжнародні компанії у проведенні платежів – зокрема в євро та доларах США – і зберігає їхній зв’язок із західним світом,

– пояснили свою позицію в UniCredit.

Чому банк виступив із заявою?

Таку заяву банк випустив після появи публікації російського видання "Коммерсант". У ній йшлося про те, нібито UniCredit розглядає можливість ліквідації свого бізнесу в країні та взагалі хоче відмовитися від банківської ліцензії.

Посилаючись на власні джерела, видання стверджувало, що італійський банк відмовився від продажу свого бізнесу в Росії. Ліквідація нібито вигідніша, бо у разі продажу фінустанова могла б отримати лише близько 10% від власного капіталу через встановлені російською владою знижки та обов’язкові виплати.

Наразі розпродаються всі можливі активи, згортaється мережа, роздрібний бізнес у регіонах уже закритий, корпоративний також згортається, відбувається скорочення персоналу, зокрема менеджерів по роботі з клієнтами з великими компенсаціями,

– йшлося у матеріалі.

До того ж зазначалося, що після завершення процедури ліквідації бізнесу залишки капіталу UniCredit нібито заморозять на рахунках. Однак можна буде в майбутньому використати для обміну на заблоковані російські активи за кордоном.

Важливо! Суд Італії ще у липні 2025 року зобов’язав UniCredit залишити бізнес в Росії протягом дев’яти місяців. Пізніше у банку заявили, що докладають "галактичних зусиль" для дотримання вимог європейського законодавства.

Які відомі компанії продовжують бізнес в Росії?