Почему банк не уходит из России?

Об этом представители итальянского банка сообщили в письменном заявлении, пишет Reuters.

После появления некоторых спекулятивных слухов в медиа UniCredit подтверждает, что в стратегии, которую мы реализуем и последовательно коммуницируем рынку по операциям в России, изменений не произошло,

– говорится в заявлении.

По состоянию на февраль 2022 года UniCredit контролировал один из 15 крупнейших банков в России.

Гендиректор итальянского банка Андреа Орчел ранее заявлял, что не планирует сворачивать бизнес на территории государства-агрессора, чтобы не наносить ущерб своим акционерам. Ведь прекращение деятельности в России приведет к миллиардным убыткам.

Однако Европейский центральный банк требует сократить присутствие в стране, которая находится под санкциями. Поэтому UniCredit вынужден постепенно уменьшать бизнес в России, хотя и не прекращает полностью.

Наши операции в России – это небольшой и узкоспециализированный бизнес, который поддерживает международные компании в проведении платежей – в частности в евро и долларах США – и сохраняет их связь с западным миром,

– объяснили свою позицию в UniCredit.

Почему банк выступил с заявлением?

Такое заявление банк выпустил после появления публикации российского издания "Коммерсант". В ней говорилось о том, якобы UniCredit рассматривает возможность ликвидации своего бизнеса в стране и вообще хочет отказаться от банковской лицензии.

Ссылаясь на собственные источники, издание утверждало, что итальянский банк отказался от продажи своего бизнеса в России. Ликвидация якобы выгоднее, потому что в случае продажи финучреждение могло бы получить лишь около 10% от собственного капитала через установленные российскими властями скидки и обязательные выплаты.

Сейчас распродаются все возможные активы, сворачивается сеть, розничный бизнес в регионах уже закрыт, корпоративный также сворачивается, происходит сокращение персонала, в частности менеджеров по работе с клиентами с большими компенсациями,

– говорилось в материале.

К тому же отмечалось, что после завершения процедуры ликвидации бизнеса остатки капитала UniCredit якобы заморозят на счетах. Однако можно будет в будущем использовать для обмена на заблокированные российские активы за рубежом.

Важно! Суд Италии еще в июле 2025 года обязал UniCredit оставить бизнес в России в течение девяти месяцев. Позже в банке заявили, что прилагают "галактические усилия" для соблюдения требований европейского законодательства.

