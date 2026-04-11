Почему банк не уходит из России?
Об этом представители итальянского банка сообщили в письменном заявлении, пишет Reuters.
После появления некоторых спекулятивных слухов в медиа UniCredit подтверждает, что в стратегии, которую мы реализуем и последовательно коммуницируем рынку по операциям в России, изменений не произошло,
– говорится в заявлении.
По состоянию на февраль 2022 года UniCredit контролировал один из 15 крупнейших банков в России.
Гендиректор итальянского банка Андреа Орчел ранее заявлял, что не планирует сворачивать бизнес на территории государства-агрессора, чтобы не наносить ущерб своим акционерам. Ведь прекращение деятельности в России приведет к миллиардным убыткам.
Однако Европейский центральный банк требует сократить присутствие в стране, которая находится под санкциями. Поэтому UniCredit вынужден постепенно уменьшать бизнес в России, хотя и не прекращает полностью.
Наши операции в России – это небольшой и узкоспециализированный бизнес, который поддерживает международные компании в проведении платежей – в частности в евро и долларах США – и сохраняет их связь с западным миром,
– объяснили свою позицию в UniCredit.
Почему банк выступил с заявлением?
Такое заявление банк выпустил после появления публикации российского издания "Коммерсант". В ней говорилось о том, якобы UniCredit рассматривает возможность ликвидации своего бизнеса в стране и вообще хочет отказаться от банковской лицензии.
Ссылаясь на собственные источники, издание утверждало, что итальянский банк отказался от продажи своего бизнеса в России. Ликвидация якобы выгоднее, потому что в случае продажи финучреждение могло бы получить лишь около 10% от собственного капитала через установленные российскими властями скидки и обязательные выплаты.
Сейчас распродаются все возможные активы, сворачивается сеть, розничный бизнес в регионах уже закрыт, корпоративный также сворачивается, происходит сокращение персонала, в частности менеджеров по работе с клиентами с большими компенсациями,
– говорилось в материале.
К тому же отмечалось, что после завершения процедуры ликвидации бизнеса остатки капитала UniCredit якобы заморозят на счетах. Однако можно будет в будущем использовать для обмена на заблокированные российские активы за рубежом.
Важно! Суд Италии еще в июле 2025 года обязал UniCredit оставить бизнес в России в течение девяти месяцев. Позже в банке заявили, что прилагают "галактические усилия" для соблюдения требований европейского законодательства.
Какие известные компании продолжают бизнес в России?
Американская компания PepsiCo после начала полномасштабной войны заявила о прекращении продажи своих напитков в России, однако полностью рынок не покинула. Она продолжила производство снеков и молочной продукции, а в 2024 году даже открыла новый завод вблизи Новосибирска.
Похожую стратегию выбрала и Procter & Gamble. Компания сократила инвестиции и рекламную активность, однако не вышла с российского рынка. Она сосредоточилась на производстве товаров первой необходимости, в частности средств гигиены. В то же время в течение 2021 – 2023 годов корпорация продолжала получать прибыль от деятельности в России.
Итальянская Ferrero также заявляла о сокращении операций, однако фактически увеличила объемы экспорта в Россию примерно на треть. По имеющимся данным, выручка компании на российском рынке достигала 743 миллионов долларов, а стоимость ее активов оценивалась в 458 миллионов долларов.
В Украине деятельность таких компаний вызвала резкую критику. В частности, НАПК внесло ряд международных корпораций, среди которых PepsiCo, Mars и Procter & Gamble, в перечень так называемых международных спонсоров войны.