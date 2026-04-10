Каковы настроения бизнеса в России?

Показатель индекса предпринимательской уверенности основывается на оценке бизнесом складских запасов, текущего экономического состояния и прогнозов на будущее, пишет The Moscow Times.

В январе – марте индекс составил минус восемь пунктов (на четыре пункта ниже значения за I квартал прошлого года), из чего следует, что количество предпринимателей, которые оценивают ситуацию как неблагоприятную, превышает количество оптимистов.

В целом настроение бизнеса падает на фоне резкого сокращения оборота розничной торговли в России:

По данным Росстата, в феврале этот показатель вырос лишь на 0,3% в годовом выражении (против 0,7% в январе).

Этот результат стал худшим с весны 2023 года.

Потребитель перешел в "режим экономии" на фоне замедлившегося роста доходов,, все еще высоких процентных ставок по кредитам, а также повышения НДС и акцизов,

– говорит экономистка "Финама" Ольга Беленькая.

Еще одним фактором ухудшения настроения бизнеса стали регулярные отключения интернета – перебои могут негативно сказываться на общем обороте онлайн-торговли в стране.

Что не так с дефицитом бюджета России?

Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза.

По данным министерства финансов России известно, что в феврале дефицит был выполнен на уровне января, а это 1,73 триллиона рублей.

Дело в том, что если за два месяца госрасходы выросли на 5,8% год к году до 8,22 триллиона рублей, то доходы сократились почти на 11% до 4,77 триллиона рублей из-за нефтегазовых сборов, которые упали на 47%.

В то же время рост тех поступлений, которые не связаны с нефтью или газом, также замедлились.

Интересно, что экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что в конце прошлого года власти России отчитались, что дефицит бюджета составляет якобы 5,7 триллиона рублей. Впрочем бывший первый заместитель главы Центробанка России заявлял, что на самом деле реальный дефицит составляет где-то около 8 триллионов.

Иван Ус Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Дело в том, что отдельные расходы россияне перенесли с 2025 года на 2026 год. И такой существенный дефицит за 2 месяца 2026 года поэтому показатель.

Ус объясняет, что россияне считали, что смогут покрывать дефицит за счет средств от нефтегазовых поступлений. Впрочем в январе и феврале этого года цены на нефть были довольно низкими. Кроме того, Ус называет еще один фактор, который влияет негативно на покрытие дефицита России. Речь идет о крепком курсе рубля.

