Каковы настроения бизнеса в России?
Показатель индекса предпринимательской уверенности основывается на оценке бизнесом складских запасов, текущего экономического состояния и прогнозов на будущее, пишет The Moscow Times.
В январе – марте индекс составил минус восемь пунктов (на четыре пункта ниже значения за I квартал прошлого года), из чего следует, что количество предпринимателей, которые оценивают ситуацию как неблагоприятную, превышает количество оптимистов.
В целом настроение бизнеса падает на фоне резкого сокращения оборота розничной торговли в России:
- По данным Росстата, в феврале этот показатель вырос лишь на 0,3% в годовом выражении (против 0,7% в январе).
- Этот результат стал худшим с весны 2023 года.
Потребитель перешел в "режим экономии" на фоне замедлившегося роста доходов,, все еще высоких процентных ставок по кредитам, а также повышения НДС и акцизов,
– говорит экономистка "Финама" Ольга Беленькая.
Еще одним фактором ухудшения настроения бизнеса стали регулярные отключения интернета – перебои могут негативно сказываться на общем обороте онлайн-торговли в стране.
Что не так с дефицитом бюджета России?
Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза.
По данным министерства финансов России известно, что в феврале дефицит был выполнен на уровне января, а это 1,73 триллиона рублей.
- Дело в том, что если за два месяца госрасходы выросли на 5,8% год к году до 8,22 триллиона рублей, то доходы сократились почти на 11% до 4,77 триллиона рублей из-за нефтегазовых сборов, которые упали на 47%.
- В то же время рост тех поступлений, которые не связаны с нефтью или газом, также замедлились.
Интересно, что экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что в конце прошлого года власти России отчитались, что дефицит бюджета составляет якобы 5,7 триллиона рублей. Впрочем бывший первый заместитель главы Центробанка России заявлял, что на самом деле реальный дефицит составляет где-то около 8 триллионов.
Дело в том, что отдельные расходы россияне перенесли с 2025 года на 2026 год. И такой существенный дефицит за 2 месяца 2026 года поэтому показатель.
Ус объясняет, что россияне считали, что смогут покрывать дефицит за счет средств от нефтегазовых поступлений. Впрочем в январе и феврале этого года цены на нефть были довольно низкими. Кроме того, Ус называет еще один фактор, который влияет негативно на покрытие дефицита России. Речь идет о крепком курсе рубля.
Проблемы бизнеса в России
В 2025 году "ВкусВилл" в России закрыл 286 магазинов, сократив общее количество на 12,7% до 1973 точек, что объясняется оптимизацией и ускорением доставки.
В России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов из-за роста налогов и обострения конкуренции. Это касается всех торговых точек – от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды.
"Магнит", один из крупнейших ритейлеров России, впервые за 20 лет понес убытки в более 22 миллиардов рублей из-за дорогих кредитов и экономии покупателей.
Российская авиакомпания "Азимут" сократила чистую прибыль на 30,9% в 2025 году, а убыток от продаж достиг 3,608 миллиардов рублей. Компания зависит от государственных субсидий из-за санкций, инфляцию, и технологическую зависимость от импортных деталей.