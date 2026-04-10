Які настрої бізнесу в Росії?

Показник індексу підприємницької впевненості ґрунтується на оцінці бізнесом складських запасів, поточного економічного стану та прогнозів на майбутнє, пише The Moscow Times.

У січні – березні індекс становив мінус вісім пунктів (на чотири пункти нижче за значення за I квартал минулого року), з чого випливає, що кількість підприємців, які оцінюють ситуацію як несприятливу, перевищує кількість оптимістів.

Загалом настрій бізнесу падає на тлі різкого скорочення обороту роздрібної торгівлі у Росії:

За даними Росстату, у лютому цей показник зріс лише на 0,3% у річному вираженні (проти 0,7% у січні).

Цей результат став гіршим з весни 2023 року.

Споживач перейшов у "режим економії" на тлі зростання доходів, що сповільнилося, все ще високих відсоткових ставок за кредитами, а також підвищення ПДВ та акцизів,

– каже економістка "Фінама" Ольга Біленька.

Ще одним чинником погіршення настрою бізнесу стали регулярні відключення інтернету – перебої можуть негативно позначатися на загальному обороті онлайн-торгівлі в країні.

Що не так з дефіцитом бюджету Росії?

Дефіцит бюджету Росії за 2 місяці 2026 року розширився до 3,45 трильйона рублів, тобто це 1,5% ВВП, що досягає майже річного прогнозу.

За даними міністерства фінансів Росії відомо, що у лютому дефіцит був виконаний на рівні січня, а це 1,73 трильйона рублів.

Річ у тім, що якщо за два місяці держвитрати зросли на 5,8% рік до року до 8,22 трильйона рублів, то доходи скоротилися на майже 11% до 4,77 трильйона рублів через нафтогазові збори, які впали на 47%.

Водночас зростання тих надходжень, які не пов'язані із нафтою чи газом, також сповільнилися.

Цікаво, що економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу, що наприкінці минулого року влада Росії відзвітувала, що дефіцит бюджету складає нібито 5,7 трильйона рублів. Втім колишній перший заступник очільника Центробанку Росії заявляв, що насправді реальний дефіцит становить десь близько 8 трильйонів.

Іван Ус Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Річ у тім, що окремі видатки росіяни перенесли з 2025 року на 2026 рік. І такий суттєвий дефіцит за 2 місяці 2026 року тому показник.

Ус пояснює, що росіяни вважали, що зможуть покривати дефіцит коштом від нафтогазових надходжень. Втім у січні та лютому цього року ціни на нафту були доволі низькими. Крім того, Ус називає ще один фактор, який впливає негативно на покриття дефіциту Росії. Йдеться про міцний курс рубля.

