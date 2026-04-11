Чому банк не йде з Росії?
Про це представники італійського банку повідомили у письмовій заяві, пише Reuters.
Після появи деяких спекулятивних чуток у медіа UniCredit підтверджує, що у стратегії, яку ми реалізуємо та послідовно комунікуємо ринку щодо операцій у Росії, змін не відбулося,
– йдеться у заяві.
Станом на лютий 2022 року UniCredit контролював один із 15 найбільших банків у Росії.
Гендиректор італійського банку Андреа Орчел раніше заявляв, що не планує згортати бізнес на території держави-агресорки, щоб не завдавати шкоди своїм акціонерам. Адже припинення діяльності в Росії призведе до мільярдних збитків.
Однак Європейський центральний банк вимагає скоротити присутність у країні, яка перебуває під санкціями. Тому UniCredit змушений поступово зменшувати бізнес у Росії, хоча й не припиняє повністю.
Наші операції в Росії – це невеликий і вузькоспеціалізований бізнес, який підтримує міжнародні компанії у проведенні платежів – зокрема в євро та доларах США – і зберігає їхній зв’язок із західним світом,
– пояснили свою позицію в UniCredit.
Чому банк виступив із заявою?
Таку заяву банк випустив після появи публікації російського видання "Коммерсант". У ній йшлося про те, нібито UniCredit розглядає можливість ліквідації свого бізнесу в країні та взагалі хоче відмовитися від банківської ліцензії.
Посилаючись на власні джерела, видання стверджувало, що італійський банк відмовився від продажу свого бізнесу в Росії. Ліквідація нібито вигідніша, бо у разі продажу фінустанова могла б отримати лише близько 10% від власного капіталу через встановлені російською владою знижки та обов’язкові виплати.
Наразі розпродаються всі можливі активи, згортaється мережа, роздрібний бізнес у регіонах уже закритий, корпоративний також згортається, відбувається скорочення персоналу, зокрема менеджерів по роботі з клієнтами з великими компенсаціями,
– йшлося у матеріалі.
До того ж зазначалося, що після завершення процедури ліквідації бізнесу залишки капіталу UniCredit нібито заморозять на рахунках. Однак можна буде в майбутньому використати для обміну на заблоковані російські активи за кордоном.
Важливо! Суд Італії ще у липні 2025 року зобов’язав UniCredit залишити бізнес в Росії протягом дев’яти місяців. Пізніше у банку заявили, що докладають "галактичних зусиль" для дотримання вимог європейського законодавства.
Які відомі компанії продовжують бізнес в Росії?
Американська компанія PepsiCo після початку повномасштабної війни заявила про припинення продажу своїх напоїв у Росії, однак повністю ринок не залишила. Вона продовжила виробництво снеків і молочної продукції, а у 2024 році навіть відкрила новий завод поблизу Новосибірська.
Схожу стратегію обрала й Procter & Gamble. Компанія скоротила інвестиції та рекламну активність, проте не вийшла з російського ринку. Вона зосередилася на виробництві товарів першої необхідності, зокрема засобів гігієни. Водночас упродовж 2021 – 2023 років корпорація продовжувала отримувати прибутки від діяльності в Росії.
Італійська Ferrero також заявляла про скорочення операцій, однак фактично збільшила обсяги експорту до Росії приблизно на третину. За наявними даними, виручка компанії на російському ринку сягала 743 мільйонів доларів, а вартість її активів оцінювалася у 458 мільйонів доларів.
В Україні діяльність таких компаній викликала різку критику. Зокрема, НАЗК внесло низку міжнародних корпорацій, серед яких PepsiCo, Mars і Procter & Gamble, до переліку так званих міжнародних спонсорів війни.