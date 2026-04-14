70 літрів алкоголю та 5 тисяч пачок сигарет: БЕБ накрило бізнесмена, який торгував контрафактом

В Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного продажу підакцизної продукції. Йдеться про мешканця Білгород-Дністровського району, який, за даними слідства, торгував контрафактним алкоголем і тютюном без відповідних дозволів.

Що відомо про незаконну торгівлю алкоголем та тютюном?

Чоловік офіційно був зареєстрований як підприємець і займався роздрібною торгівлею продуктами. Водночас паралельно, ймовірно, налагодив продаж нелегальної продукції у селі Шабо, повідомили в БЕБ.

Слідство встановило, що фігурант закуповував алкоголь і сигарети у постачальників, знаючи про їх незаконне походження.

Продукція не мала акцизних марок і не відповідала стандартам якості.

Для зберігання і збуту товару він використовував кілька приміщень, а також власний автомобіль.

Розрахунок із покупцями здійснювався готівкою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч пачок сигарет і більше ніж 70 літрів алкоголю. Частину товару зберігали у спеціально облаштованих місцях та транспорті. Загальну вартість вилученої продукції оцінили у понад 1,6 мільйона гривень.

