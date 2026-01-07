Українці масово відкривають бізнес в Європі: яка країна стала "найпривабливішою"
- У Великій Британії понад 25,5 тисячі українців володіють більше ніж 26,6 тисячами компаній, з яких 14,6 тисяч залишаються активними.
- Найбільше українських бізнесменів зосереджено у технологічному секторі, включаючи роздрібну торгівлю через інтернет, розроблення ПЗ та консультування з інформаційних технологій.
Понад 20 тисяч українців володіють компаніями в Європі, а саме у Великій Британії. Країна вважається одним із найпривабливіших хабів для міжнародного підприємництва і для цього є декілька причин.
Який бізнес українці відкривають у Британії?
Зафіксовано понад 26,6 тисячі записів про компанії в Великій Британії, власниками яких є близько 25,5 тисячі українців, пише 24 Канал з посиланням на YouControl.
Британія стала "привабливою" для бізнесменів завдяки прозорій правовій системі та доступу до глобального капіталу. Наразі 14,6 тисяч компаній з українськими власниками залишаються активними.
Власне, понад 28,5 тисячі записів у британському реєстрі про компанії та про 24,9 тисячі осіб, де директорами є або були громадяни України підкреслює роль українців як управлінців, здатних адаптуватися до західних стандартів менеджменту.
Відомо, що найбільше українських директорів та власників бізнесу зосереджено у технологічному секторі. До переліку 10 бізнес-напрямів, які найчастіше обирають українці, потрапили:
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет – 6,6%;
- Розроблення програмного забезпечення для бізнесу та побутових потреб – 5,1%;
- Консультування з питань інформатизації – 4,4%;
- Консультування з питань керування – 3,0%;
- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем – 2,8%;
- Неспеціалізована гуртова торгівля – 2,4%;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг – 2,4%;
- Надання інших індивідуальних послуг – 2,3%;
- Рекламні агентства – 2,1%;
- Будівництво житлових будівель – 1,9%.
Що відомо про український бізнес та ФОПів?
Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%. Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%, що свідчить про вихід частини ринку з "тіні".
У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні сягнула 17,8%, що призводить до річних втрат держбюджету в 26,5 мільярдів гривень. Найбільша частка нелегальних сигарет (53%) виробляється Винниківською тютюновою фабрикою, а основними каналами продажу залишаються кіоски і магазини (65%).
За 11 місяців 2025 року в Україні понад 250 тисяч ФОПів закрилися, найбільше серед них підприємців з Києва. Найбільша кількість закриттів припала на нішу торгівлі та IT, причому середній термін існування ФОПів – 2 роки та 4 місяці.
Кількість ФОПів в Україні значно зросла в кінці 2025 року, зокрема в роздрібній торгівлі, ІТ та інших послугах. Це зростання пов'язують із схемами ухилення від податків через "дроблення бізнесу", що дозволяє уникати повної сплати податків.