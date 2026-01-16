Бізнес зможе працювати як Пункти незламності в комендантську годину: як змінили правила

В Україні запроваджена надзвичайна ситуація в енергетиці, особливо складна ситуація в місті Київ. Задля цього влада змінила правила комендантської години, тож деякий бізнес зможе уночі працювати й допомагати людям.

Які новини правила щодо комендантської години?

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години, пише 24 Канал з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Ці правила діятимуть лише на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Найближчим часом очікують перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва.

Серед оновлень:

1. На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7.

Перепустки для цього не потрібні.

2. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності.

Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

3. Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і ТРЦ якщо в них є:

автономномне живлення;

опалення;

стабільний зв’язок;

подовжувачі;

безкоштовний гарячий чай.

4. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.

Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде.

Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці та ситуацію в Києві?