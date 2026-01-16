Бізнес зможе працювати як Пункти незламності в комендантську годину: як змінили правила
- Уряд України дозволив бізнесу працювати як Пункти незламності під час комендантської години в період надзвичайної ситуації в енергетиці.
- Пункти Незламності можуть включати магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг та ТРЦ, якщо вони мають автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок та інші зручності.
В Україні запроваджена надзвичайна ситуація в енергетиці, особливо складна ситуація в місті Київ. Задля цього влада змінила правила комендантської години, тож деякий бізнес зможе уночі працювати й допомагати людям.
Які новини правила щодо комендантської години?
Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години, пише 24 Канал з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.
Ці правила діятимуть лише на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Найближчим часом очікують перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва.
Серед оновлень:
1. На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7.
Перепустки для цього не потрібні.
2. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності.
Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.
3. Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і ТРЦ якщо в них є:
- автономномне живлення;
- опалення;
- стабільний зв’язок;
- подовжувачі;
- безкоштовний гарячий чай.
4. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.
Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде.
Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці та ситуацію в Києві?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Також є рішення щодо комендантської години – країні потрібні послаблення на час надзвичайно холодної погоди. Це створить всі необхідні можливості для бізнесу та людей. Комендантська година в Україні не скасовується, але дозволяється нічне пересування в деяких випадках.
Будинки з електроопаленням у Києві отримали статус критичної інфраструктури й не будуть знеструмлюватися за графіками, за винятком аварійних відключень. Кілька сотень багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла через наслідки обстрілу 9 січня, тривають роботи з підключення для опалення.
Визначено чергові аптечні пункти, що працюватимуть цілодобово в разі повного знеструмлення Києва. Шість аптек забезпечені резервним живленням і розташовані в різних районах столиці – на лівому й правому берегах.