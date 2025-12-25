120 мільярдів: xAI Ілона Маска та інші компанії-гіганти залізли в борги через ШІ

Найбільші технологічні гіганти світу взяли кредитів на близько 120 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів для штучного інтелекту. Серед них – Meta Цукерберга та xAI Ілона Маска.

Які компанії брали кредити?

Фінансові інститути надали щонайменше 120 мільярдів доларів у вигляді боргового та акціонерного капіталу для дата-центрів ШІ, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Meta завершила найбільшу угоду з приватного кредитування дата-центрів на 30 мільярдів.

завершила найбільшу угоду з приватного кредитування дата-центрів на 30 мільярдів. Серед угод Oracle : близько 13 мільярдів інвестицій від Blue Owl та JPMorgan у SPV, борговий пакет на 38 мільярдів для двох дата-центрів, позика на 18 мільярдів для об'єкта в Нью-Мексико.

: близько 13 мільярдів інвестицій від Blue Owl та JPMorgan у SPV, борговий пакет на 38 мільярдів для двох дата-центрів, позика на 18 мільярдів для об'єкта в Нью-Мексико. Компанія xAI Маска будує подібну структуру в рамках залучення 20 мільярдів, включаючи до 12,5 мільярдів доларів боргу. Кошти використають для купівлі графічних процесорів Nvidia та їх оренди для xAI.

Разом з цим не всі великі компанії приєдналися до цієї тенденції. Google, Microsoft та Amazon, які мали великий бізнес дата-центрів ще до буму ШІ, продовжують фінансувати будівництво за рахунок власної готівки.

