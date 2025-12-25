120 мільярдів: xAI Ілона Маска та інші компанії-гіганти залізли в борги через ШІ
- Технологічні гіганти взяли кредити на 120 мільярдів доларів для будівництва дата-центрів для ШІ, зокрема Meta та xAI.
- Meta уклала найбільшу угоду на 30 мільярдів доларів, а xAI Маска залучає 20 мільярдів, включаючи 12,5 мільярдів доларів боргу для купівлі та оренди графічних процесорів Nvidia.
Найбільші технологічні гіганти світу взяли кредитів на близько 120 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів для штучного інтелекту. Серед них – Meta Цукерберга та xAI Ілона Маска.
Які компанії брали кредити?
Фінансові інститути надали щонайменше 120 мільярдів доларів у вигляді боргового та акціонерного капіталу для дата-центрів ШІ, пише 24 Канал з посиланням на FT.
Дивіться також ChatGPT приніс своїй компанії 3 мільярди доларів: як застосунок заробляє гроші
- Meta завершила найбільшу угоду з приватного кредитування дата-центрів на 30 мільярдів.
- Серед угод Oracle: близько 13 мільярдів інвестицій від Blue Owl та JPMorgan у SPV, борговий пакет на 38 мільярдів для двох дата-центрів, позика на 18 мільярдів для об'єкта в Нью-Мексико.
- Компанія xAI Маска будує подібну структуру в рамках залучення 20 мільярдів, включаючи до 12,5 мільярдів доларів боргу. Кошти використають для купівлі графічних процесорів Nvidia та їх оренди для xAI.
Разом з цим не всі великі компанії приєдналися до цієї тенденції. Google, Microsoft та Amazon, які мали великий бізнес дата-центрів ще до буму ШІ, продовжують фінансувати будівництво за рахунок власної готівки.
Новини світових компаній
Jim Beam зупиняє виробництво бурбону на своєму головному заводі на весь 2026 рік для інвестування в покращення території. Інші підприємства Jim Beam у Кентуккі продовжать роботу, а центр для відвідувачів залишиться відкритим.
Volkswagen скорочує витрати, щоб залишатися конкурентоспроможним, особливо через тиск китайських конкурентів. Компанія планує підвищити рентабельність електромобілів і знизити фіксовані витрати.
TikTok продав свій американський підрозділ за 14 мільярдів доларів спільному підприємству, контрольованому американськими інвесторами. Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі володітимуть 45% нової компанії TikTok USDS Joint Venture LLC.
Акції Tesla досягли рекордного значення у 489,88 долара 16 грудня, зросли на 3,1% за добу, але потім знизилися до 467,26 долара. Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трильйона доларів.
Ford Motor відмовляється від кількох моделей електромобілів через зниження попиту та політику адміністрації Трампа, акцентуючи увагу на бензинових та гібридних моделях. Компанія Ford потребуватиме списання 19,5 мільярда доларів