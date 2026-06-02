Російський бізнес на межі вимирання: найбільші компанії не можуть сплатити свої борги
Фінансові проблеми російського бізнесу стрімко наростають. Високі кредитні ставки, уповільнення економіки та падіння прибутків дедалі сильніше тиснуть навіть на найбільші корпорації країни.
Яка ситуація з кредитами бізнесу в Росії?
Три чверті боргових зобов’язань провідних компаній уже перебувають у зоні підвищеного ризику, пише The Moscow Times.
Дивіться також Заради порятунку власної економіки в Росії заговорили про мирну угоду з Україною
Формально ситуація виглядає відносно стабільною. За даними Центробанку, обсяг проблемних корпоративних кредитів за останні місяці майже не змінився й становить близько 3,5 трильйона рублів або 3,9% кредитного портфеля. Проте частину з них компанії не зможуть виплатити.
Центробанк проаналізував 89 найбільших російських компаній, які звітують за міжнародними стандартами. На них припадає майже половина всього корпоративного боргу країни – близько 48 трильйонів рублів.
Результати виявилися тривожними:
- 66,4% боргу належить компаніям із підвищеним фінансовим навантаженням;
- ще 9% припадає на компанії, які вже перебувають у критичному стані;
- загалом ризиковими вважаються 75,4% усіх боргових зобов’язань найбільших корпорацій.
Які галузі тонуть в боргах?
Найбільші проблеми зараз спостерігаються у:
- Вугільній промисловості;
- Будівництві;
- Машинобудуванні;
- Торгівлі;
- Металургії.
У вугільній галузі боргове навантаження загалом зросло до максимальних значень, а металургійна галузь "переходить у режим виживання".
Серйозні труднощі виникли й у будівельному секторі. Один із найбільших російських забудовників – компанія "Самолет" – ще на початку року намагався отримати державну підтримку, але безуспішно. У травні компанія вже допустила технічний дефолт за своїми облігаціями.
ЦБ пояснює проблеми компаній падінням прибутку та великими відсотковими витратами через високі ставки.
Які ще проблеми має бізнес Росії?
Фінансові показники російських компаній різко погіршилися на початку цього року, із сукупним сальдованим фінансовим результатом у 3,4 трильйони рублів, що на 33,1% менше, ніж у попередньому році. Надходження від малого підприємництва та самозайнятих за І квартал цього року скоротилися приблизно до 7,5 мільярдів доларів.
Російська влада активізувала боротьбу з тіньовою зайнятістю та зарплатами "в конвертах", офіційний статус отримали 219 тисяч працівників. Компанії можуть потрапити під перевірки, якщо у них зарплати нижче мінімального рівня, багато самозайнятих, або середня зарплата нижча за середній рівень у регіоні.
Попри заяви російської влади про підтримку підприємців, реальна допомога малому та середньому бізнесу в країні продовжує стрімко скорочуватися. За підрахунками аналітиків, за перші три місяці року російський малий бізнес отримав 52,5 мільярда рублів підтримки проти 72,3 мільярда роком раніше.