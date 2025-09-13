Зараз деякі люксові бренди почали експериментувати з колекціями їхніх продуктів і додаванням до них менш дорожчих пропозицій. Це для того, щоб залучити нових споживачів. Відтак, з'являються помади за 160 доларів та аксесуари за 1 400 доларів.

Як бренди намагаються поєднувати різні варіанти товарів?

На прикладі Louis Vuitton, у новій колекції ціна на ароматизовані помади була встановлена на рівні 160 доларів за одну, що свідчить про широкий зсув у сфері розкішних товарів, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

Таким чином, люксовий бренд намагається залучити більше покупців, але при цьому не розбавляючи свої найкращі продукти.

Як зазначив Лука Солка, керівник сектору глобальних товарів розкоші в Bernstein, мегабрендам було б розумно не продавати забагато своїх основних продуктів і використовувати нижчі абсолютні цінові категорії, щоб залучити споживачів.

Наразі Louis Vuitton у колаборації з візажистом Пет Макграт сподівається, що асортимент із 55 помад, 10 бальзамів для губ та 8 палеток тіней для повік, вартість в майже 2 900 доларів, сподобається аудиторії серед молодих американських споживачів.

Крім того, на ринку спостерігається популярність брелоків Labubu, які поєднують із сумками, зокрема від Coach, Longchamp та Louis Vuitton з ціною в 1 420 доларів.

Зауважте! Така диверсифікація ринку розкоші відбувається на тлі загальногалузевого уповільнення, американських тарифів та ширшого тиску на ціни.

Як брендам не втратити свою ексклюзивність?

Відомо, що індустрія розкоші перебуває під тиском ще з 2022 року, оскільки споживачі почали втомлюватися від різкого зростання цін.

Таким чином, зараз нижчі ціни можуть залучити молодшу та ширшу споживчу базу до екосистеми бренду. Це робиться з надією, що потім покупці розвинуть почуття лояльності до бренду.

За словами фінансового директора LVMH Сесіль Кабаніс, варто налагодити зв'язок з молодим поколінням. І для цього потрібна якась пропозиція, де можна було б зустрітися з ними.

Ми відмовляємося робити це з дешевими сумками. Ми це робимо з Vuitton. Vuitton – це завжди найбажаніший товар, завжди найвища якість. Тому для цього використовуються доступні категорії товарів: парфуми, дрібні шкіряні вироби та ще кілька інших,

– додала вона.

Водночас брендам варто не забувати знаходити тонкий баланс, щоб розширити свою привабливість, не послаблюючи ексклюзивність.

Аналітик акцій Morningstar Єлена Соколова зауважує, що просування нижчих цінових категорій має здійснюватися паралельно з розширенням асортименту дорожчих продуктів бренду, щоб забезпечити подальше обслуговування більш заможних споживачів.

Які бренди у світі є найдорожчими?