Бронювання працівників критичних підприємств: Федоров анонсував важливі зміни

Керівники критично важливих підприємств тепер можуть завчасно подавати списки на бронювання працівників. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Бронювання працівників

Михайло Федоров у вівторок, 14 січня, повідомив, що керівники критично важливих підприємств тепер можуть завчасно подавати списки на бронювання працівників.

Підтвердили критичність? Переброньовуйте працівників без очікування в 72 години на порталі Дія. Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового – для безперервної відстрочки працівників,

– ідеться в повідомленні.

Так, критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Він вказав, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, однак можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.



Алгоритм на порталі Дія:

Зайдіть у кабінет громадянина та оберіть Подати заяву

Вкажіть дані кандидатів для бронювання

Підтвердьте, що зарплата працівника становить 20 000+

Перевірте заяву та підпишіть

Також підприємці повинні оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу – Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

Зазначимо, що команда порталу Дія підготувала детальні правила та інструкцію щодо бронювання.