Для переходу на рекрутинг потрібно змінювати умови, також для цього не вистачає фінансів. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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"Тому що для рекрутингу їм треба займатися і далі. Але швидко це питання не розв'яжеться. Умови треба змінювати. Потужності економічні, фінанси у нас не ті", – підкреслив він.

"Ноу-хау не придумаємо"

Ігор Романенко зазначив, що є об'єктивні вимоги підготовки до ведення війни. Вони вимагають того, щоб з початку такої широкомасштабної війни була здійснена повноцінна мобілізація. Потрібно набирати відповідних людей.

У нас за два роки середній вік військовослужбовця піднявся з 42 до 43 років. Тепер порівняти 25, який повинен бути у піхоті, у штурмовій піхоті особливо, і 43. Тобто заздалегідь зрозуміло, що нормально виконувати за фізіологічними спроможностями людини неможливо. Тому ноу-хау українське ми не придумуємо,

– сказав генерал-лейтенант.

За його словами, потрібно зробити такі вимоги, щоб не було звернень про переведення до інших родів військ і так далі.

Нагадаємо, була інформація, що до військових частин Повітряних сил ЗСУ 12 січня надійшли телеграми про масове переведення великої кількості особового складу у піхотні підрозділи. Мовилося, що переважно під переведення потрапляють авіаційні техніки. Також про це говорили військові льотчики та їхні рідні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Водночас окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська і так далі.