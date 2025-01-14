Для перехода на рекрутинг нужно менять условия, также для этого не хватает финансов. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Потому что для рекрутинга им надо заниматься и дальше. Но быстро этот вопрос не решится. Условия надо менять. Мощности экономические, финансы у нас не те", – подчеркнул он.

"Ноу-хау не придумаем"

Игорь Романенко отметил, что есть объективные требования подготовки к ведению войны. Они требуют того, чтобы с начала такой широкомасштабной войны была осуществлена полноценная мобилизация. Нужно набирать соответствующих людей.

У нас за два года средний возраст военнослужащего поднялся с 42 до 43 лет. Теперь сравнить 25, который должен быть в пехоте, в штурмовой пехоте особенно, и 43. То есть заранее понятно, что нормально выполнять по физиологическим возможностям человека невозможно. Поэтому ноу-хау украинское мы не придумываем,

– сказал генерал-лейтенант.

По его словам, нужно сделать такие требования, чтобы не было обращений о переводе в другие роды войск и так далее.

Напомним, была информация, что в воинские части Воздушных сил ВСУ 12 января поступили телеграммы о массовом переводе большого количества личного состава в пехотные подразделения. Говорилось, что преимущественно под перевод попадают авиационные техники. Также об этом говорили военные летчики и их родные.

В Генштабе ВСУ сообщили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. В то же время отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и так далее.