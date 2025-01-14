Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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Бронирование работников

Михаил Федоров во вторник, 14 января, сообщил, что руководители критически важных предприятий теперь могут заблаговременно подавать списки на бронирование работников.

Подтвердили критичность? Перебронируйте работников без ожидания в 72 часа на портале Дія. Теперь руководители могут подавать списки на бронирование заблаговременно. Никаких пауз между завершением предыдущего срока и оформлением нового – для непрерывной отсрочки работников,

– говорится в сообщении.

Так, критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов. Он указал, что актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, однако можно отменить его заранее и оформить новое без перерывов.



Алгоритм на портале Дия:

Зайдите в кабинет гражданина и выберите Подать заявление

Укажите данные кандидатов для бронирования

Подтвердите, что зарплата работника составляет 20 000+

Проверьте заявление и подпишите

Также предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган – Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или иного.

Отметим, что команда портала Дия подготовила подробные правила и инструкцию по бронированию.