Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Хочуть до 100% броні для працівників: IT-компанії Чернігова просять визнати регіон прифронтовим
17 листопада, 17:38
3

Хочуть до 100% броні для працівників: IT-компанії Чернігова просять визнати регіон прифронтовим

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Чернігівські IT-компанії через обстріли та складні умови просять визнати регіон прифронтовим для можливості бронювання працівників.
  • Зараз у Чернігівщині є 9 IT-компаній, які стикаються з труднощами через неможливість бронювання фахівців, що ускладнює виконання проєктів.

Чернігівські айтівці скаржаться на складні умови роботи в регіоні через обстріли та відсутність при цьому можливості бронювати працівників. Тому вони просять визнати регіон прифронтовом.

Яке прохання IT-компаній Чернігова щодо бронювання?

Чернігівський IT-кластер пропонує розширити дію постанови, яка дозволяє підприємствам у прифронтових регіонах бронювати до 100% працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на DOU.

Дивіться також IT-фахівці з бронюванням мають найвищі зарплати: скільки заробляють в галузі 

Причина – умови підвищеної небезпеки на Чернігівщині, проте відсутність статусу прифронтового регіону.

Зараз на Чернігівщині є 9 таких IT-компаній. У них зазначають, що ситуація в регіоні не відрізняється від інших небезпечних територій: часті обстріли, удари по інфраструктурі, перебої зі світлом. 

Неможливість забронювати достатню кількість фахівців також ускладнює проблему:

  • Бізнес не може планувати роботу наперед і гарантувати наявність спеціалістів.
  • Компаніям складніше виконувати проєкти, працювати з клієнтами.

Айтівці вважають, що навіть часткове бронювання, наприклад 75%, суттєво допомогло б компаніям в області.

Які нові критерії бронювання працівників?

Затвердили критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на такий статус та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

  1. Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства.
  2. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони.
  3. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?

  • Закон №13335 дозволяє критично важливим підприємствам бронювати військовозобов'язаних працівників, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку на термін до 45 днів. Така можливість надається лише один раз на рік.

  • Отримати бронювання не можуть особи, які працюють неофіційно, не перебувають на військовому обліку або мають зарплату менше 20 000 гривень, за винятком працівників держсектора, медичної сфери та енергетики.

  • Під час воєнного стану певні категорії чоловіків можуть виїхати за кордон, зокрема молодь 18 – 22 років, чоловіки з інвалідністю, супровідники осіб з інвалідністю, багатодітні батьки та інші. Для виїзду необхідно мати відповідні документи, такі як закордонний паспорт, військово-обліковий документ, підтвердження родинних зв'язків, медичні довідки.
     