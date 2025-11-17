Хотят до 100% брони для работников: IT-компании Чернигова просят признать регион прифронтовым
- Черниговские IT-компании из-за обстрелов и сложных условий просят признать регион прифронтовым для возможности бронирования работников.
- Сейчас в Черниговской области есть 9 IT-компаний, которые сталкиваются с трудностями из-за невозможности бронирования специалистов, что затрудняет выполнение проектов.
Черниговские айтишники жалуются на сложные условия работы в регионе из-за обстрелов и отсутствие при этом возможности бронировать работников. Поэтому они просят признать регион прифронтовом.
Какая просьба IT-компаний Чернигова по бронированию?
Черниговский IT-кластер предлагает расширить действие постановления, которое позволяет предприятиям в прифронтовых регионах бронировать до 100% работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на DOU.
Причина – условия повышенной опасности на Черниговщине, однако отсутствие статуса прифронтового региона.
Сейчас на Черниговщине есть 9 таких IT-компаний. В них отмечают, что ситуация в регионе не отличается от других опасных территорий: частые обстрелы, удары по инфраструктуре, перебои со светом.
Невозможность забронировать достаточное количество специалистов также усложняет проблему:
- Бизнес не может планировать работу заранее и гарантировать наличие специалистов.
- Компаниям сложнее выполнять проекты, работать с клиентами.
Айтивци считают, что даже частичное бронирование, например 75%, существенно помогло бы компаниям в области.
Какие новые критерии бронирования работников?
Утвердили критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций такими, имеющими важное значение для национальной экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на такой статус и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие:
- Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия.
- Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны.
- Управление объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.
Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?
Закон №13335 позволяет критически важным предприятиям бронировать военнообязанных работников, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске на срок до 45 дней. Такая возможность предоставляется только один раз в год.
Получить бронирование не могут лица, которые работают неофициально, не состоят на воинском учете или имеют зарплату менее 20 000 гривен, за исключением работников госсектора, медицинской сферы и энергетики.
Во время военного положения определенные категории мужчин могут выехать за границу, в частности молодежь 18 – 22 лет, мужчины с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью, многодетные родители и другие. Для выезда необходимо иметь соответствующие документы, такие как загранпаспорт, военно-учетный документ, подтверждение родственных связей, медицинские справки.