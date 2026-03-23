Неочікувані наслідки: ціни на Coca-Cola можуть злетіти через війну в Ірані
- Індійська компанія SLMG Beverages, найбільший партнер-розливник Coca-Cola в Індії, планує підвищити ціни на пакування через війну в Ірані.
- Ціни на ключові пакувальні матеріали, такі як пластикові пляшки та етикетки, зростають, і компанія перегляне ціни у квітні, плануючи інвестувати в нові заводи.
Індійська компанія, що співпрацює з Coca-Cola, готується підвищити свої ціни на пакування через війну на Близькому Сході. Унаслідок цього популярні напої можуть дорожчати.
Чому і як можуть зрости ціни на Coca-Cola?
SLMG Beverages – це провідна індійська компанія, яка є найбільшим партнером-розливником компанії Coca-Cola в Індії та Південно-Західній Азії, пише Reuters.
Війна в Ірані призводить до зростання цін на ключові пакувальні матеріали, від пластикових пляшок до кришок, етикеток та картонних коробок, причому деякі виробники фасованої води вже підвищують ціни .
Якщо війна продовжиться, вартість пакувальних матеріалів може продовжувати зростати,
– сказав Рахул Кумар, заступник генерального директора SLMG.
За словами Кумара, на висококонкурентному ринку газованої води, який включає кількох національних та місцевих гравців, можливості для підвищення цін обмежені, додавши, що за останні 7-8 років підвищення цін на весь портфель не відбувалося. Він сказав, що SLMG перегляне ціни у квітні.
Щоб скористатися цим зростанням, SLMG, на яку припадає понад 22% обсягів продажів Coca-Cola в Індії, планує інвестувати від 10 до 12 мільярдів рупій (106,58 мільйона доларів) у кожен з чотирьох нових заводів, які вона планує побудувати протягом п'яти років.
Останні новини про війну в Ірані
Іран погрожує замінувати Перську затоку, що може призвести до блокування всього регіону. Від цих дій можуть постраждати сусідні країни, такі як Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар та ОАЕ.
США розглядають можливість захоплення іранського острова Харг для припинення блокування Іраном судноплавства в Ормузькій протоці. Близько півтора тижня тому США вже завдали ударів по військових цілях на острові Харг, зараз США прискорюють розгортання військових сил у регіоні.
Іран стягує до 2 мільйонів доларів за прохід суден через Ормузьку протоку, що впливає на постачання нафти та карбаміду і вигідно Росії. США незадоволені цим, оскільки гроші йдуть на фінансування війни проти американців та Ізраїлю.
Іран продемонстрував можливості запуску ракет на відстань до 4 тисяч кілометрів, що дозволяє потенційно вражати європейські міста, зокрема Лондон і Париж. Це викликало занепокоєння серед західних союзників, які можуть бути змушені переглянути свою оборонну політику.